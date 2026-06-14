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Reação no fim!

Com Memphis Depay em campo, Holanda e Japão empatam por 2 a 2 na Copa

Atacante do Corinthians entrou no segundo tempo de um jogo movimentado pelo Grupo F. Van Dijk e Summerville marcaram para os holandeses, mas os japoneses buscaram a igualdade no fim

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 19:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2026 às 19:20
Holanda e Japão empataram na estreia da Copa do Mundo 2026
EFE/ Sebastián Mariscal

Com o ídolo corintiano Memphis Depay entrando no meio do segundo tempo, Holanda e Japão tiveram uma estreia movimentada no primeiro jogo do Grupo F da Copa do Mundo. O 2 a 2 foi justo na partida disputada no moderno estádio do Dallas Cowboys.



Após o primeiro tempo sem gols, a Holanda abriu o placar no início da segunda etapa, mas os japoneses empataram na sequência. A seleção europeia voltou a ficar na frente, mas, quase no fim, sofreu novo empate.


O grupo ainda tem Suécia e Tunísia em chave com especial interesse para a seleção brasileira. Isso porque o campeão do F enfrenta na próxima fase o segundo colocado do C, e vice-versa --o Brasil está ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

O jogo

Desde o primeiro tempo, a seleção europeia tinha mais posse de bola e trabalhava mais no meio-campo. No entanto, a velocidade japonesa no contra-ataque sempre preocupava a zaga rival, principalmente o zagueiro/lateral Van de Veen, que sofria com as investidas de Nakamura.


Logo aos 2min, a Holanda teve a primeira boa chance com Malen, que parou na defesa do goleiro Suzuki. O atacante teve outras duas chances em cabeçadas, sempre com Suzuki atento.

Do outro lado, Nakamura era a principal ameaça ao gol defendido por Verbruggen --que tinha sua escalação em dúvida até a véspera do jogo.


No segundo tempo, o jogo ganhou em dinâmica com o gol logo aos 5min envolvendo jogadores do Liverpool. Após cruzamento, a bola sobrou para Gravenberch, que jogou a bola novamente para a área e encontrou Van Dijk, que cabeceou no cantinho --foi o primeiro gol do zagueiro e capitão em Copas.

A resposta japonesa não demorou. Nakamura avançou aos 11min, novamente pela esquerda do ataque, e chutou de fora da área. A bola ainda desviou antes de entrar na meta de Verbruggen.


O jogo continuou animado e o jovem atacante Summerville fez bela jogada individual pela direita, cortou para dentro e concluiu de pé esquerdo. A bola ainda tocou a trave antes de entrar no gol de Suzuki.

No entanto, os japoneses partiram para o tudo ou nada nos minutos finais. Em cobrança de escanteio, Ogawa conseguiu tocar de cabeça, a bola desviou em Kamada e entrou, 2 a 2.


Os japoneses voltam ao campo no México, onde enfrentam a Tunísia no dia 21, em Monterrey. A Holanda joga contra a Suécia, dia 20, em Houston.


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