Rio Branco goleia e garante classificação para a segunda fase da Série D

Foi no sufoco, na última rodada, mas o Rio Branco-ES garantiu a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na noite deste domingo, o Capa-Preta entrou no campo do Kleber Andrade com a obrigação de vencer o Porto-BA para seguir na competição. Com uma atuação dominante, o time capixaba fez 4 a 0 no time baiano e manteve vivo o sonho do acesso. Breno Melo, Braga e Tenner, duas vezes, marcaram os gols.

Com a vitória, o Rio Branco-ES ficou com 13 pontos e terminou a primeira fase na quarta colocação e classificado no Grupo 12. O Porto-BA se despediu da Série D com a derrota deste domingo. O time baiano ficou com 10 pontos e na quinta posição.





Na segunda fase da Série D do Brasileirão, o Rio Branco vai enfrentar o Uberlândia, primeiro colocado do Grupo 11. Os dois jogos do mata-mata estão previstos para serem realizados no finais de semana dos dias 20 e 27 de junho. A ida tem o mando do time capixaba e a volta do clube mineiro. No início desta semana, a CBF vai confirmar as datas e horários dos confrontos.





O jogo





O Rio Branco foi superior durante todo o primeiro tempo no Kleber Andrade e construiu a vantagem de 2 a 0 sobre o Porto-BA com intensidade ofensiva e pressão na saída de bola adversária. Depois de desperdiçar boas oportunidades, incluindo uma bola na trave com Braga e outra defendida por Thiago Passos em finalização de Rodrigo Carioca, o Capa-Preta abriu o placar aos 20 minutos: Gui Mendes recuperou a posse no meio-campo, acionou Braga pela direita e Breno Melo apareceu livre na área para completar para as redes.





Mesmo após diminuir o ritmo na parte final da etapa, o time capixaba continuou criando chances, com Braga tendo um gol salvo em cima da linha por Léo Gama. Já nos acréscimos, Gui Mendes voltou a aparecer bem ao entrar livre na área e tocar na saída do goleiro para Braga marcar o segundo gol, levando o Rio Branco para o intervalo com uma vantagem confortável e, naquele momento, garantindo a classificação para a segunda fase.





Apesar de um susto logo no início do segundo tempo, quando Luan Rodrigues quase diminuiu o placar, o Capa-Preta criou diversas oportunidades para transformar a vitória em goleada. Neto Oliveira desperdiçou duas grandes chances criadas por Gui Mendes e ainda teve um gol anulado por impedimento após chute de Breno Melo na trave.





A superioridade ofensiva se transformou em gols aos 18 e aos 25 minutos, ambos marcados por Tenner: primeiro em uma bomba após sobra da defesa e, depois, em um belo chute de primeira após jogada construída por Breno Melo e assistência de Rodrigo Carioca. Com a classificação encaminhada, o Rio Branco administrou o resultado nos minutos finais, promoveu alterações na equipe e controlou as ações até o apito final, sacramentando a vitória por 4 a 0 e a vaga na segunda fase da Série D.