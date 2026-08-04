Dia dos Pais: 8 livros para presentear o seu herói

Quando um filho chega em casa, os pais tentam ler um dia que não viram. Uma resposta curta, um silêncio, uma queixa, um medo disfarçado: quase tudo chega em pedaços. E o modo como você recebe hoje o que ele conta ensina o que ele vai contar amanhã. Este livro não promete que você vai ver tudo, nem acertar sempre. Promete um jeito de receber o pouco que chega e de responder sem transformar um pedaço na história inteira. O autor Cássio Mori é pai e passou a vida dentro de escola, dos dois lados da mesma porta.