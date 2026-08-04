Gretchen raspa a cabeça ao vivo e passa por transplante capilar no ES

Gretchen surpreendeu os seguidores ao aparecer com a cabeça raspada durante uma transmissão ao vivo realizada na segunda-feira (3). Aos 67 anos, a cantora passou por um transplante capilar para tratar uma forma agressiva de alopecia e decidiu mostrar todas as etapas do procedimento nas redes sociais.
A cirurgia foi realizada em Vitória, no Espírito Santo, pelo especialista Marcelo Moreira. Segundo a artista, a iniciativa de compartilhar o momento teve como objetivo encorajar mulheres que também enfrentam a queda de cabelo a procurar ajuda médica.
Diagnosticada com alopecia, Gretchen já usava os cabelos curtos sob uma lace no dia a dia. Ela contou que levou anos até decidir fazer o transplante e afirmou que só deu esse passo quando se sentiu segura para enfrentar o procedimento.
A decisão de raspar completamente a cabeça também partiu da própria cantora. Embora houvesse a possibilidade de preservar parte dos fios durante a cirurgia, ela preferiu retirar todo o cabelo para facilitar o processo de recuperação.
Após o transplante, o marido da artista, Esdras de Souza, tranquilizou os fãs ao informar que a cirurgia havia sido concluída com sucesso e que Gretchen seguiria para o hotel antes de retornar para casa.
Pouco depois, a própria cantora voltou às redes sociais para falar sobre o resultado inicial do procedimento.
Estou muito feliz. Zero dor! Experiência maravilhosa
Mais tarde, Gretchen apareceu nos Stories do Instagram usando uma touca descartável enquanto almoçava, mostrando que se recuperava bem nas primeiras horas após a cirurgia.