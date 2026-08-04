Gretchen raspa a cabeça ao vivo e passa por transplante capilar no ES

Gretchen surpreendeu os seguidores ao aparecer com a cabeça raspada durante uma transmissão ao vivo realizada na segunda-feira (3). Aos 67 anos, a cantora passou por um transplante capilar para tratar uma forma agressiva de alopecia e decidiu mostrar todas as etapas do procedimento nas redes sociais.





A cirurgia foi realizada em Vitória, no Espírito Santo, pelo especialista Marcelo Moreira. Segundo a artista, a iniciativa de compartilhar o momento teve como objetivo encorajar mulheres que também enfrentam a queda de cabelo a procurar ajuda médica.





Diagnosticada com alopecia, Gretchen já usava os cabelos curtos sob uma lace no dia a dia. Ela contou que levou anos até decidir fazer o transplante e afirmou que só deu esse passo quando se sentiu segura para enfrentar o procedimento.