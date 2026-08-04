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Cachoeirense Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói

Atriz e empresária vai estrear no posto no Carnaval de 2027, ano em que completa 16 anos de trajetória no samba
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 08:00

A capixaba Thalita Zampirolli
A capixaba Thalita Zampirolli Alexon Lamin | Paes Leme Produções & Assessoria

A capixaba Thalita Zampirolli vai brilhar mais uma vez na Marquês de Sapucaí. A atriz e empresária foi anunciada como a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói e já começou a contagem para viver esse novo desafio no Carnaval de 2027.


Conhecida pela carreira internacional e por dividir a rotina entre o Brasil e o exterior, Thalita faz questão de reservar um espaço especial na agenda para aquela que define como sua maior paixão: o samba.


"Eu amo o samba. Essa paixão começou ainda na infância, em Cachoeiro de Itapemirim, quando eu via a Globeleza na televisão e ficava encantada. Já passei por várias escolas e sou apaixonada por cada uma delas. Samba é amor e respeito", afirma.


A artista já ocupou o posto de rainha de bateria da Unidos da Ponte, no Rio de Janeiro, da Camisa Verde e Branco, em São Paulo, e da escola capixaba Chegou o Que Faltava. Agora, inicia um novo capítulo à frente da bateria da Acadêmicos de Niterói.

Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói
Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói Alexon Lamin | Paes Leme Produções & Assessoria

Mesmo morando parte do ano fora do Brasil, Thalita garante que nunca se distancia do Carnaval. Ela participa dos eventos promovidos pelas escolas ao longo do ano e faz questão de conviver com as comunidades antes de entrar na avenida.


"Faço questão de vir sempre ao Brasil, participar dos eventos e aprender com a comunidade. O Carnaval é da comunidade, e sempre chego com respeito, pé no chão e muito amor", diz.

Preparação intensa para a avenida

Se na avenida o samba parece leve, nos bastidores a preparação é levada a sério. Thalita conta que intensifica a rotina de treinos conforme o desfile se aproxima e também faz mudanças na alimentação para garantir o condicionamento físico.

Eu sempre gostei de treinar, mas no Carnaval intensifico ainda mais. Bebo mais água e chego a comer cerca de 40 ovos por dia


Agora, além dos ensaios e compromissos com a escola, a atriz se prepara para estreitar os laços com a comunidade da Acadêmicos de Niterói, onde promete escrever mais um capítulo da sua história no samba.


"Estou muito feliz e honrada por fazer parte da Acadêmicos de Niterói. Chego à escola com o coração aberto, muita admiração pela comunidade e o compromisso de representar essa agremiação da melhor forma possível. Tenho certeza de que faremos um Carnaval inesquecível", afirma.

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