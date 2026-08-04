Cachoeirense Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói

A capixaba Thalita Zampirolli vai brilhar mais uma vez na Marquês de Sapucaí. A atriz e empresária foi anunciada como a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói e já começou a contagem para viver esse novo desafio no Carnaval de 2027.





Conhecida pela carreira internacional e por dividir a rotina entre o Brasil e o exterior, Thalita faz questão de reservar um espaço especial na agenda para aquela que define como sua maior paixão: o samba.





"Eu amo o samba. Essa paixão começou ainda na infância, em Cachoeiro de Itapemirim, quando eu via a Globeleza na televisão e ficava encantada. Já passei por várias escolas e sou apaixonada por cada uma delas. Samba é amor e respeito", afirma.





A artista já ocupou o posto de rainha de bateria da Unidos da Ponte, no Rio de Janeiro, da Camisa Verde e Branco, em São Paulo, e da escola capixaba Chegou o Que Faltava. Agora, inicia um novo capítulo à frente da bateria da Acadêmicos de Niterói.