Ladrão invade bar e hamburgueria e deixa prejuízo de R$ 5 mil em Jardim da Penha; vídeo

Um ladrão invadiu um bar e uma hamburgueria na madrugada de segunda-feira (3), no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e deixou um prejuízo estimado em mais de R$ 5 mil aos proprietários. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança (veja acima).





As imagens mostram que o criminoso chegou ao local durante a madrugada e conseguiu entrar nos estabelecimentos após forçar uma janela de vidro. No primeiro comércio, ele pegou uma caixa de som e deixou o local.





Cerca de uma hora e meia depois, o homem retornou. Desta vez, entrou no bar, escolheu diversas garrafas de bebidas e as colocou dentro de uma sacola. Antes de continuar o furto, ele ainda abriu uma garrafa de água e bebeu.





Em seguida, o criminoso passou para a hamburgueria, que funciona ao lado do bar, e saiu carregando a caixa registradora com o dinheiro arrecadado nas vendas do fim de semana. Depois, fugiu pelo mesmo acesso utilizado para entrar nos estabelecimentos.