Ladrão invade bar e hamburgueria e deixa prejuízo de R$ 5 mil em Jardim da Penha; vídeo

Um ladrão invadiu um bar e uma hamburgueria na madrugada de segunda-feira (3), no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e deixou um prejuízo estimado em mais de R$ 5 mil aos proprietários. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança (veja acima).
As imagens mostram que o criminoso chegou ao local durante a madrugada e conseguiu entrar nos estabelecimentos após forçar uma janela de vidro. No primeiro comércio, ele pegou uma caixa de som e deixou o local.
Cerca de uma hora e meia depois, o homem retornou. Desta vez, entrou no bar, escolheu diversas garrafas de bebidas e as colocou dentro de uma sacola. Antes de continuar o furto, ele ainda abriu uma garrafa de água e bebeu.
Em seguida, o criminoso passou para a hamburgueria, que funciona ao lado do bar, e saiu carregando a caixa registradora com o dinheiro arrecadado nas vendas do fim de semana. Depois, fugiu pelo mesmo acesso utilizado para entrar nos estabelecimentos.
Segundo o empresário Gabriel Koehler, o prejuízo ultrapassa R$ 5 mil, considerando o dinheiro levado, as bebidas furtadas, equipamentos eletrônicos e os danos causados durante a invasão.
"O estoque, fora o custo, tem o que eu ganharia com ele e vários aparelhos eletrônicos que a gente vai ter que repor", afirmou.
O dono contou que só descobriu o crime ao acordar e receber as imagens das câmeras de segurança enviadas em um grupo da empresa. Segundo ele, essa não foi a primeira vez que o comércio foi alvo de criminosos.
O bar e a hamburgueria funcionam em Jardim da Penha há menos de um ano.
"A gente abre um comércio em Vitória e não quero transformar meu comércio em uma prisão. Gostaria de mais policiamento na região, ficar mais seguro e não precisar colocar grade", disse.
A reportagem procurou a Polícia Militar para mais informações sobre o policiamento na região e a Polícia Civil para detalhes das investigações.
* Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.