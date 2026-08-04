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Ousadia em Vitória

Ladrão invade bar e hamburgueria e deixa prejuízo de R$ 5 mil em Jardim da Penha; vídeo

Criminoso foi flagrado por câmeras de segurança furtando bebidas, equipamentos e o caixa de uma hamburgueria em Jardim da Penha

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2026 às 08:58

Um ladrão invadiu um bar e uma hamburgueria na madrugada de segunda-feira (3), no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e deixou um prejuízo estimado em mais de R$ 5 mil aos proprietários. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança (veja acima).


As imagens mostram que o criminoso chegou ao local durante a madrugada e conseguiu entrar nos estabelecimentos após forçar uma janela de vidro. No primeiro comércio, ele pegou uma caixa de som e deixou o local.


Cerca de uma hora e meia depois, o homem retornou. Desta vez, entrou no bar, escolheu diversas garrafas de bebidas e as colocou dentro de uma sacola. Antes de continuar o furto, ele ainda abriu uma garrafa de água e bebeu.


Em seguida, o criminoso passou para a hamburgueria, que funciona ao lado do bar, e saiu carregando a caixa registradora com o dinheiro arrecadado nas vendas do fim de semana. Depois, fugiu pelo mesmo acesso utilizado para entrar nos estabelecimentos.

Homem invade bar e hamburgueria em Vitória
Homem invade bar e hamburgueria em Vitória Câmera de Segurança

Segundo o empresário Gabriel Koehler, o prejuízo ultrapassa R$ 5 mil, considerando o dinheiro levado, as bebidas furtadas, equipamentos eletrônicos e os danos causados durante a invasão.


"O estoque, fora o custo, tem o que eu ganharia com ele e vários aparelhos eletrônicos que a gente vai ter que repor", afirmou.


O dono contou que só descobriu o crime ao acordar e receber as imagens das câmeras de segurança enviadas em um grupo da empresa. Segundo ele, essa não foi a primeira vez que o comércio foi alvo de criminosos.


O bar e a hamburgueria funcionam em Jardim da Penha há menos de um ano.


"A gente abre um comércio em Vitória e não quero transformar meu comércio em uma prisão. Gostaria de mais policiamento na região, ficar mais seguro e não precisar colocar grade", disse.


A reportagem procurou a Polícia Militar para mais informações sobre o policiamento na região e a Polícia Civil para detalhes das investigações. 


* Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

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