Deficiência de vitamina B12: entenda o que é e o que pode causar a doença

A vitamina B12 é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo. Ela participa da formação das células do sangue, da manutenção do sistema nervoso e da produção do DNA. Embora não aumente a absorção do ferro, a vitamina desempenha um papel fundamental na produção dos glóbulos vermelhos, tornando-se indispensável para prevenir alguns tipos de anemia.





A deficiência de vitamina B12 pode provocar anemia, alterações neurológicas e prejuízos cognitivos, além de sintomas como cansaço excessivo, fraqueza, formigamento nas mãos e nos pés, dificuldade de concentração e perda de memória. Como muitos desses sinais também são comuns em outras condições, como deficiência de ferro, doenças neurológicas e depressão, o diagnóstico depende de avaliação clínica e exames laboratoriais.





Segundo a nutricionista Thamires Pelissari, a maioria dos casos é adquirida e está relacionada a diferentes fatores. Entre as principais causas estão a baixa ingestão de alimentos de origem animal (comum em pessoas veganas que não fazem suplementação adequada), problemas de absorção intestinal, doenças gastrointestinais, cirurgias no estômago ou intestino, anemia perniciosa e o uso prolongado de medicamentos, como metformina e omeprazol.





A especialista também destaca que o consumo excessivo de álcool pode contribuir para a deficiência da vitamina. Em casos mais raros, a condição pode ter origem genética. Outro ponto de atenção é o uso indiscriminado das chamadas canetas emagrecedoras. Embora não provoquem diretamente a deficiência de vitamina B12, esses medicamentos podem reduzir a ingestão de alimentos e favorecer carências nutricionais quando utilizados sem acompanhamento profissional.