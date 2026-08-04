Deficiência de vitamina B12: entenda o que é e o que pode causar a doença

Quando se fala na falta de vitamina B12, muitos pensam que é uma condição que atinge apenas a veganos e vegetarianos. Uma vez que o nutriente é encontrado em sua maioria em alimentos de origem animal, é comum que essa associação aconteça.
Mas sabia que a deficiência de vitamina B12 é um quadro que todos podem ter? Não só pessoas que evitam comer carne e derivados.
A vitamina B12 é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo. Ela participa da formação das células do sangue, da manutenção do sistema nervoso e da produção do DNA. Embora não aumente a absorção do ferro, a vitamina desempenha um papel fundamental na produção dos glóbulos vermelhos, tornando-se indispensável para prevenir alguns tipos de anemia.
A deficiência de vitamina B12 pode provocar anemia, alterações neurológicas e prejuízos cognitivos, além de sintomas como cansaço excessivo, fraqueza, formigamento nas mãos e nos pés, dificuldade de concentração e perda de memória. Como muitos desses sinais também são comuns em outras condições, como deficiência de ferro, doenças neurológicas e depressão, o diagnóstico depende de avaliação clínica e exames laboratoriais.
Segundo a nutricionista Thamires Pelissari, a maioria dos casos é adquirida e está relacionada a diferentes fatores. Entre as principais causas estão a baixa ingestão de alimentos de origem animal (comum em pessoas veganas que não fazem suplementação adequada), problemas de absorção intestinal, doenças gastrointestinais, cirurgias no estômago ou intestino, anemia perniciosa e o uso prolongado de medicamentos, como metformina e omeprazol.
A especialista também destaca que o consumo excessivo de álcool pode contribuir para a deficiência da vitamina. Em casos mais raros, a condição pode ter origem genética. Outro ponto de atenção é o uso indiscriminado das chamadas canetas emagrecedoras. Embora não provoquem diretamente a deficiência de vitamina B12, esses medicamentos podem reduzir a ingestão de alimentos e favorecer carências nutricionais quando utilizados sem acompanhamento profissional.
Como esses medicamentos reduzem o apetite, muitas pessoas passam a consumir menos alimentos, inclusive fontes de proteína ricas em vitamina B12. As canetas emagrecedoras não provocam a deficiência diretamente, mas uma alimentação insuficiente e sem acompanhamento profissional pode favorecer esse quadro
Thamires Pelissari Nutricionista
Para evitar o quadro, alguns sinais costumam levantar a suspeita, como pele mais pálida ou levemente amarelada, língua avermelhada e dolorida, feridas na boca, cansaço excessivo, queda de cabelo, unhas mais frágeis e formigamento nas mãos e nos pés. Também há chances de sintomas neurológicos importantes, como dificuldade para andar, perda importante de força, alterações de sensibilidade ou confusão mental, dificuldade de memória e de concentração.
No entanto, esses sintomas não são exclusivos da deficiência de B12, por isso a confirmação sempre deve ser feita por avaliação médica e exames.
A jornalista Mikaela Campos sofre com o quadro da deficiência. Ela conta que os sintomas de dores começaram na área dos dedos dos pés, que foi evoluindo para as pernas e mãos. Junto a isso, veio o formigamento e dormência nos pés, barriga, pernas e parte do rosto, com sensação semelhante a choques que foram piorando.
Quando comecei a sentir dores nesses lugares ao mesmo tempo, fui ao hospital e me sugeriram procurar uma reumatologista, que me pediu exames de vitamina B12 e D, e de doenças autoimunes. Mas até estes ficarem prontos, as dores foram aumentando muito e estavam insuportáveis. Não passava com remédio normal
Mikaela Campos Jornalista
Depois da confirmação de que esse quadro era causado pela falta dessa vitamina, seu tratamento está sendo tomar suplemento de vitamina D duas vezes na semana, além de 4 injeções de B12, uma por semana. E embora as dores ainda continuem, os remédios diminuiram a frequência e a intensidade em seu corpo.
A nutricionista indica alimentação equilibrada com ingestão regular de vitamina B12 por meio da alimentação, priorizando alimentos de origem animal, como carnes, peixes, ovos, leite e derivados. Idosos, pessoas com doenças intestinais, pacientes submetidos a bariátrica e que usam alguns medicamentos por longos períodos apresentam maior risco, junto com veganos sem suplementação.
Esses últimos exige um cuidado especial. Para pessoas vegetarianas, principalmente vegetarianas estritas e veganas, a suplementação é extremamente necessária, pois a vitamina B12 está presente naturalmente quase exclusivamente em alimentos de origem animal.
Como a vitamina B12 praticamente não está presente em alimentos vegetais, pessoas veganas devem utilizar alimentos fortificados, e complementos sugeridos por orientação profissional e acompanhada periodicamente
Thamires Pelissari Nutricionista
Sobre o tratamento, depende da causa, podendo ser feito com suplementação oral ou injetável, além da correção da alimentação e do tratamento da condição que levou à deficiência. A confirmação é feita por exames laboratoriais, principalmente a dosagem sérica de vitamina B12, e em alguns casos, exames como homocisteína e ácido metilmalônico ajudam a confirmar o diagnóstico.
Em casos de crianças, a deficiência pode comprometer o crescimento e o desenvolvimento neurológico, tornando o diagnóstico precoce ainda mais importante. Em bebês e crianças pequenas, os sintomas podem ser menos específicos, o que exige maior atenção dos profissionais e da família.