Sogra é presa com arma após ameaçar a nora em Jerônimo Monteiro

Uma mulher de 57 anos foi presa na tarde de segunda-feira (3) após ameaçar a nora e ser flagrada com uma arma de fogo no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o filho da suspeita acionou a corporação para denunciar as ameaças.





Aos policiais, o homem relatou que a mãe estava procurando a esposa e costumava ameaçá-la. Ele também informou que a suspeita estaria armada. Durante as buscas, os militares localizaram a mulher e encontraram, no veículo em que ela estava, um revólver Rossi calibre .22 carregado com seis munições, além de outras seis munições em um coldre.





A arma foi apreendida, e a suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e, após os procedimentos, encaminhada ao sistema prisional.