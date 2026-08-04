O que acontecerá quando um foguete da SpaceX colidir com a Lua na quarta-feira?

"Acho que mais pessoas deveriam se preocupar com o lixo espacial", disse Bothwell. "A cada ano, colocamos mais coisas em órbita. Às vezes, os satélites colidem e se partem em um número maior de pedaços. A possibilidade de uma reação em cadeia descontrolada, com tanta coisa em órbita, é preocupante."