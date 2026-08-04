Sobrinho é detido suspeito de matar o tio em Vila Velha

Um jovem de 24 anos foi conduzido à delegacia suspeito de matar o próprio tio a facadas, enquanto a vítima dormia, no Morro do Jaburuna, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (4). O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio, crime caracterizado por matar para roubar.





Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o aposentado de 67 anos dormia quando foi atacado, e o suspeito teria problemas relacionados ao uso de drogas e costumava pedir dinheiro emprestado ao tio havia algum tempo.





Um familiar viu a cena do crime e chamou a Polícia Militar. O jovem foi detido e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Por isso, até a publicação desta reportagem, ainda não havia definição sobre o procedimento adotado em relação ao suspeito.