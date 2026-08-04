Racha na direita: Monjardim acusa Evair de desconstruir aliança no ES

"Reconheço a legitimidade dele. Reconheço que o presidente (o ex-presidente Jair Bolsonaro) apontou o nome dele como possível candidato ao Senado. Mas ele não teve coragem de assumir essa responsabilidade no tempo oportuno para construir uma grande aliança da direita", completou.
(Evair) chega agora, aos 45 do segundo tempo, e resolve ser candidato desconstruindo tudo aquilo que foi construído ao longo desse ano e meio pelas candidaturas da direita
Leonardo Monjardim (Novo) Vereador de Vitória
No início, eu achava que tinha que ser uma candidatura unificada (da direita). Hoje acho que quanto mais candidatos melhor
Evair de Melo (PP) Deputado federal
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