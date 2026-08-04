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Letícia Gonçalves

Racha na direita: Monjardim acusa Evair de desconstruir aliança no ES

Candidato ao Senado do Novo diz que pré-candidato do Republicanos chegou "aos 45 do segundo tempo" à corrida. Evair rebate: "Quanto mais candidatos, melhor"

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 12:42

Públicado em 

04 ago 2026 às 12:42
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Evair de Melo e Leonardo Monjardim
Evair de Melo e Leonardo Monjardim  Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Instagram/@leonardomonjardim
Candidato ao Senado, o vereador de Vitória Leonardo Monjardim não está nada contente com a iminente ascensão de outro pré-candidato ao Senado no campo da direita, o deputado federal Evair de Melo (Republicanos).

Evair ganhou força para ser lançado candidato a senador pelo Republicanos com o apoio do PL, numa dobradinha com Maguinha. 

Antes da parceria Evaguinha se desenhar, porém, Monjardim já havia até declarado que pediria o segundo voto dos eleitores para o Senado em prol da filha de Magno.


A candidatura do vereador já está consolidada, até registrada na Justiça Eleitoral, enquanto a de Evair ainda não foi oficializada.

"Eu não teria dificuldade nenhuma de recompor o benefício da direita. Quando o presidente Bolsonaro sinalizou o nome do Evair lá atrás, eu reconheci isso. O problema é que ele deixou para o último momento", afirmou Monjardim, nesta terça-feira (04).

"Reconheço a legitimidade dele. Reconheço que o presidente (o ex-presidente Jair Bolsonaro) apontou o nome dele como possível candidato ao Senado. Mas ele não teve coragem de assumir essa responsabilidade no tempo oportuno para construir uma grande aliança da direita", completou.

(Evair) chega agora, aos 45 do segundo tempo, e resolve ser candidato desconstruindo tudo aquilo que foi construído ao longo desse ano e meio pelas candidaturas da direita

Leonardo Monjardim (Novo) Vereador de Vitória

Obviamente, Monjardim gostaria de ser o ungido como companheiro oficial de chapa de Maguinha. 

E de obter as bênçãos do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo.

Mas, para isso, seria preciso haver uma coligação entre PL, Republicanos e Novo. E que o grupo preferisse Monjardim a Evair.

Não é esse o cenário atual.

Evair, até agora, é quem tem ganhado a queda de braço e quem tem maior densidade eleitoral.

O deputado  preferiu não polemizar.

"Não sei por que o Monjardim falou isso. Gosto dele. Monjardim e o Novo têm o meu respeito", afirmou Evair.

"Se ele (Monjardim) convencer o Republicanos e o Magno de que o meu nome não deve ir para a convenção e que o nome deve ser o dele, tudo bem."

No início, eu achava que tinha que ser uma candidatura unificada (da direita). Hoje acho que quanto mais candidatos melhor

Evair de Melo (PP) Deputado federal

O vereador de Vitória, Evair, Maguinha e Callegari (DC), todos de olho no Senado, estiveram na convenção estadual do PL no último sábado (1).

Lá, ouviram Magno pregar a união da direita.

Só que não é tão simples assim. 

Duas vagas estão em disputa para o Senado no estado, mas ninguém duvida que o ex-governador Renato Casagrande (PSB) vai ser eleito para uma delas.

Na prática, portanto, os pré-candidatos de direita estão brigando por uma vaga só.

Se o deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD) conseguir ser candidato a senador, aí que os votos vão se dividir mesmo.

Meneguelli tem potencial para tirar votos da direita nessa corrida, o que embaralharia ainda mais o jogo.


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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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Eleicões 2026 Evair de Melo Leonardo Monjardim Letícia Gonçalves
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