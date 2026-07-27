Ideologia X Alucinação: as estratégias de Pazolini e Ricardo na corrida pelo governo do ES

"A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais."
Os acordes da campanha eleitoral, ao menos até agora, estão assim organizados.
A HORA DA VERDADE
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Publicado em 27 de Julho de 2026 às 15:51
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"A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais."
Os acordes da campanha eleitoral, ao menos até agora, estão assim organizados.
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