Ideologia X Alucinação: as estratégias de Pazolini e Ricardo na corrida pelo governo do ES

No encontro estadual do PL, realizado no último dia 18 em Vitória com a presença do senador Flávio Bolsonaro , a música mais executada foi "Noites Traiçoeiras", sucesso na voz do Padre Marcelo Rossi e conhecida por católicos e evangélicos.





A canção já virou tradição em eventos organizados pelo presidente estadual do PL, senador Magno Malta. Mas outra música poderia traduzir o espírito do encontro bolsonarista: "Ideologia", de Cazuza e Frejat.





Ok. Apenas o refrão. Pois o PL precisa de uma ideologia para viver.





E deixou isso claro com discursos contra o PT, a esquerda e o tom de culto religioso adotado o tempo todo.





Já no sábado (25), durante a convenção estadual do PSB , o que ecoou à exaustão foi o jingle de campanha do ex-governador Renato Casagrande, candidato ao Senado: "Tá pensando que acabou? Acabou nada", diz o refrão.





Tem a ver com o fato de Casagrande, após três mandatos à frente do Executivo estadual, não sair de cena. E ainda tentar emplacar o sucessor, Ricardo Ferraço (MDB).





Faz sentido.





Mas, mais uma vez, outra música poderia representar uma das mensagens principais da convenção: "Alucinação", de Belchior.





"A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais."





Ricardo, ao discursar, criticou a "brigalhada ideológica" que tomou conta do país. Casagrande, por sua vez, voltou a destacar que tem "capacidade de diálogo com quem pensa diferente".