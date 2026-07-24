Por que a saída de Vidigal da corrida para ser vice de Ricardo não surpreende

O ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) anunciou que não vai disputar nenhum cargo nas eleições de 2026. Aliás, nem nas de 2028.





O pedetista foi indicado pelo próprio partido para ser vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição.





Mas nunca pareceu realmente interessado em ocupar o posto, nem se movimentou nesse sentido.





De forma que não chega a surpreender o fato de ele se retirar da disputa. Na verdade, ele nunca entrou.





Em entrevista à coluna na última segunda-feira (20), Vidigal afirmou que a indicação feita pelo PDT "não foi combinada" com ele.





O presidente estadual do partido é Alessandro Comper.





"Não foi combinado comigo. Houve a divulgação e eu pedi uma reunião do partido. Minha preocupação era ficar como se eu tivesse descartando ser o vice do Ricardo, que é um grande nome, qualificado. Sendo que é muito mais por uma decisão minha, tomada anteriormente", contou o ex-prefeito.





Vidigal lembrou que, em 2024, afirmou que não disputaria mais cargos eletivos e se dedicaria à família.





De lá para cá, em alguns momentos ele titubeou em relação a esse postulado.

Mas, agora, reforçou a mensagem:





"Em 2024, quando eu falei que eu não seria candidato à reeleição, o meu argumento foi que Sueli (ex-deputada federal e esposa de Vidigal) passava por um problema de saúde e que eu ia fazer uma dedicação a ela e ia cuidar também da minha profissão. Eu não mudei de ideia em relação a isso".