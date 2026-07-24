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Letícia Gonçalves

Por que a saída de Vidigal da corrida para ser vice de Ricardo não surpreende

Ex-prefeito da Serra foi indicado pelo PDT para ocupar lugar na chapa. Mas o próprio pedetista nunca se movimentou nesse sentido

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 04:30

Públicado em 

24 jul 2026 às 04:30
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal
O ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) Foto: Samuel Chahoud/Divulgação

O ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) anunciou que não vai disputar nenhum cargo nas eleições de 2026. Aliás, nem nas de 2028


O pedetista foi indicado pelo próprio partido para ser vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição.


Mas nunca pareceu realmente interessado em ocupar o posto, nem se movimentou nesse sentido. 


De forma que não chega a surpreender o fato de ele se retirar da disputa. Na verdade, ele nunca entrou.


Em entrevista à coluna na última segunda-feira (20), Vidigal afirmou que a indicação feita pelo PDT "não foi combinada" com ele.


O presidente estadual do partido é Alessandro Comper.


"Não foi combinado comigo. Houve a divulgação e eu pedi uma reunião do partido. Minha preocupação era ficar como se eu tivesse descartando ser o vice do Ricardo, que é um grande nome, qualificado. Sendo que é muito mais por uma decisão minha, tomada anteriormente", contou o ex-prefeito.


Vidigal lembrou que, em 2024, afirmou que não disputaria mais cargos eletivos e se dedicaria à família.


De lá para cá, em alguns momentos ele titubeou em relação a esse postulado.

Mas, agora, reforçou a mensagem:


"Em 2024, quando eu falei que eu não seria candidato à reeleição, o meu argumento foi que Sueli (ex-deputada federal e esposa de Vidigal) passava por um problema de saúde e que eu ia fazer uma dedicação a ela e ia cuidar também da minha profissão. Eu não mudei de ideia em relação a isso".

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O ex-prefeito, porém, não vai ficar totalmente alheio ao processo eleitoral. Um filho dele, Serginho Vidigal (Podemos), é pré-candidato a deputado federal.

O pedetista vai trabalhar também em prol da eleição de Ricardo.

"Sou um agente político, vou participar dos processos eleitorais, vou estar envolvido na eleição do Ricardo e do Renato (Casagrande, pré-candidato ao Senado)."

Mas não serei candidato a absolutamente nada

Sérgio Vidigal (PDT) Ex-prefeito da Serra

Após a indicação feita pelo PDT, alguns aliados de Ricardo se animaram a ter o ex-prefeito na chapa majoritária.

Outros, notaram desde logo que essa não era uma possibilidade real, visto que o próprio Vidigal não parecia empolgado.

O governador, em deferência ao aliado, afirmou à coluna em maio que o pedetista "está habilitado para ser tudo na vida pública".

Vidigal vai ser cabo eleitoral.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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