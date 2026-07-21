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Letícia Gonçalves

Parceria Monjardim-Maguinha vai rolar, mesmo sem coligação, diz candidato do Novo ao Senado

Vereador de Vitória teve candidatura confirmada em convenção partidária. Maguinha Malta é o nome do PL na disputa

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 17:32

Públicado em 

21 jul 2026 às 17:32
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Convenção estadual do Novo
Convenção estadual do Novo Foto: Tiago Alencar
O Novo confirmou em convenção nesta terça-feira (21) a candidatura do vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao Senado. A ideia é manter o plano ainda que o partido não consiga se coligar com nenhuma outra sigla.

Monjardim, entretanto, diz que mesmo se a candidatura for avulsa, ou seja, sem o apoio formal de mais ninguém, vai rolar uma dobradinha com o PL do senador Magno Malta.

"A gente busca fazer uma parceria à direita, com a candidatura do Senado do PL, independentemente da coligação. A gente caminha politicamente com uma parceria: dois candidatos ao Senado da direita", afirmou Monjardim à coluna.

A candidatura do PL ao Senado é representada por Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta.

A nossa candidatura, ainda que seja avulsa do ponto de vista jurídico, na parceria política é Monjardim e Maguinha

Leonardo Monjardim (Novo) Vereador de Vitória

O PL não enviou representante à convenção, mas Magno, presidente estadual da legenda, enviou uma mensagem de texto ao líder estadual do Novo, Iuri Aguiar, desejando "sorte" e dizendo que torce pelo partido.

Aguiar leu a mensagem ao microfone durante a convenção, realizada na Câmara de Vitória.

O partido também flerta, ou flertou, com o Republicanos do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, que é pré-candidato a governador.

Mas a aliança, até agora, não vingou.

O PL, sim, já está no palanque do ex-prefeito.

Nos bastidores, a informação é que Magno tentou indicar os dois candidatos a senador de uma eventual coligação entre Republicanos, Novo, PSD e PL: uma ficaria com Maguinha e outra com Monjardim.

Isso inviabilizaria, na prática, nomes do PSD e do próprio Republicanos e facilitaria a vida de Maguinha, pois a candidatura de Monjardim é menos competitiva, por exemplo, que a do deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD). É o que mostram as pesquisas de intenção de voto.

A estratégia, entretanto, não colou.

Assim,  parceria entre PL e Novo deve ocorrer apenas informalmente, segundo Monjardim.

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O presidente estadual do Novo reafirmou que a sigla continua conversando com outros partidos e pré-candidatos ao governo e não descartou aproximação com a chapa liderada pelo governador Ricardo Ferraço (MDB).

O mais provável, de acordo com o que a coluna percebeu na conversa com Monjardim, porém, é a tal aliança informal com o PL.

DO PT À PARCERIA COM O PL

O candidato do Novo ao Senado foi eleito para a Câmara de Vitória em 2024 já filiado ao partido e, em 2020, estava no Patriota, outra sigla de direita. 

Mas antes teve passagens pelo PDT e até pelo PT.

Monjardim foi candidato a vereador de Vitória pelo Partido dos Trabalhadores em 2008. Em 2016, tentou novamente, como pedetista.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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