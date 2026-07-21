Parceria Monjardim-Maguinha vai rolar, mesmo sem coligação, diz candidato do Novo ao Senado

O PL não enviou representante à convenção, mas Magno, presidente estadual da legenda, enviou uma mensagem de texto ao líder estadual do Novo, Iuri Aguiar, desejando "sorte" e dizendo que torce pelo partido.





Aguiar leu a mensagem ao microfone durante a convenção, realizada na Câmara de Vitória.





O partido também flerta, ou flertou, com o Republicanos do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, que é pré-candidato a governador.





Mas a aliança, até agora, não vingou.





O PL, sim, já está no palanque do ex-prefeito.





Nos bastidores, a informação é que Magno tentou indicar os dois candidatos a senador de uma eventual coligação entre Republicanos, Novo, PSD e PL: uma ficaria com Maguinha e outra com Monjardim.





Isso inviabilizaria, na prática, nomes do PSD e do próprio Republicanos e facilitaria a vida de Maguinha, pois a candidatura de Monjardim é menos competitiva, por exemplo, que a do deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD). É o que mostram as pesquisas de intenção de voto.





A estratégia, entretanto, não colou.