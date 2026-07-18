Ilustres semiconhecidos: eleitores ignoram até pré-candidatos ao Senado "famosos" no ES

Após quase oito anos de mandato e participação em diversos episódios midiáticos, alguns de repercussão nacional, o senador Marcos do Val (Avante), pré-candidato à reeleição, é desconhecido por 55% dos eleitores do Espírito Santo, de acordo com pesquisa Quaest realizada a pedido de A Gazeta.





O senador Fabiano Contarato (PT), também pré-candidato à reeleição, é desconhecido por 40%.





Em 2018, o petista, na época filiado à Rede, foi o nome mais votado nas urnas no estado, superando até Renato Casagrande (PSB), que foi alçado ao comando do governo.



Os mandatos de Do Val e Contarato têm certa visibilidade. O senador do Avante, aliás, ainda que por vezes de forma negativa, está frequentemente sob os holofotes.





Ainda assim, a maioria dos eleitores diz não saber quem ele é, ao menos ao apenas ouvir o nome do parlamentar, que é como a pesquisa é feita.





Entre os entrevistados que os conhecem, Contarato é rejeitado por 35% e Do Val, por 30%.





Os pré-candidatos mais desconhecidos dos eleitores são, obviamente, os que têm menos exposição, como Carlos Fabian (PSOL), que entrou na corrida recentemente e não tem mandato. Ele é desconhecido por 88% dos eleitores.





Em seguida aparecem o deputado estadual Wellington Callegari (DC) e o vereador de Vitória Leonardo Monjardim (Novo), com 87% cada um.





Maguinha Malta (PL), filha do senador Magno Malta e uma das principais apostas da direita no pleito, é desconhecida por 60%.





Quase metade dos eleitores (47%) disseram não conhecer o deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD), fenômeno de popularidade gestado nas redes sociais.





No extremo oposto está Casagrande. Ele lidera as intenções de voto e apenas 6% dos entrevistados disseram desconhecê-lo.





Nos bastidores, o ex-governador é considerado "virtualmente eleito", tamanho o favoritismo para ficar com uma das vagas de senador.





Os demais, portanto, estão lutando em um mar de semianonimato ou esquecimento pela segunda vaga.



