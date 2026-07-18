Ilustres semiconhecidos: eleitores ignoram até pré-candidatos ao Senado "famosos" no ES

Após quase oito anos de mandato e participação em diversos episódios midiáticos, alguns de repercussão nacional, o senador Marcos do Val (Avante), pré-candidato à reeleição, é desconhecido por 55% dos eleitores do Espírito Santo, de acordo com pesquisa Quaest realizada a pedido de A Gazeta.
O senador Fabiano Contarato (PT), também pré-candidato à reeleição, é desconhecido por 40%.
Em 2018, o petista, na época filiado à Rede, foi o nome mais votado nas urnas no estado, superando até Renato Casagrande (PSB), que foi alçado ao comando do governo.
Os mandatos de Do Val e Contarato têm certa visibilidade. O senador do Avante, aliás, ainda que por vezes de forma negativa, está frequentemente sob os holofotes.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.