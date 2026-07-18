'A Odisseia': 9 coisas que você precisa saber para entender a epopeia que virou filme

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A Odisseia é uma epopeia sobre o retorno de um herói da Grécia Antiga para casa. Foi escrita há milhares de anos e reinterpretada inúmeras vezes.

Nas últimas décadas, foi adaptada para o cinema diversas vezes, e nesta semana o novo filme do diretor britânico Christopher Nolan (de Interestelar e Oppenheimer ) entrou em cartaz no Brasil.

Mas por que a obra segue tão popular até hoje?

A BBC Bitesize, plataforma de apoio aos estudos da BBC, explica os principais temas do famoso poema épico e alguns aspectos do mundo da Grécia Antiga, para que você esteja preparado para assistir e aproveitar ainda mais a A Odisseia de Nolan.

"La Odisea" se atribuye al poeta Homero. Crédito: Prisma/UIG/Getty Images

1. Um poema épico

A Odisseia é um texto da Grécia Antiga que conta a história do herói fictício Odisseu e sua jornada de volta para casa.

É um poema épico, ou seja, um longo poema que narra as aventuras de um herói da antiguidade.

A palavra "épico" vem do termo grego antigo epos, que significa "narrativa", "palavra" ou "poema".

O texto original é escrito em versos, mantendo assim um ritmo constante, mas que nem sempre rima.

A obra é narrada principalmente em terceira pessoa, por um narrador que oferece ao leitor acesso aos pensamentos e sentimentos de diferentes personagens.

No entanto, os Livros 9 a 12 são narrados pelo próprio Odisseu em primeira pessoa.

Existem centenas de traduções de Crédito: Culture Club/Getty Images

2. A Questão Homérica

A Odisseia e outro grande poema épico da Grécia Antiga, A Ilíada, são tradicionalmente atribuídos ao poeta Homero.

A Ilíada se passa durante as últimas semanas da Guerra de Troia e centra-se em Aquiles, o guerreiro mais importante dos gregos.

No entanto, alguns estudiosos argumentam que ambos os textos não foram escritos por uma única pessoa e que podem ter sido compostos por vários autores.

Esse debate é conhecido como a Questão Homérica.

A Odisseia foi traduzida inúmeras vezes. Acredita-se, por exemplo, que existam mais de 100 traduções diferentes para o inglês.

A tradução mais antiga conhecida é uma versão em latim de Lívio Andrônico, do século 3 antes de Cristo (a.C.).

3. Sobre o que trata

O poema começa no final da Guerra de Troia, um conflito de dez anos no qual os gregos lutaram contra os habitantes de Troia, no que hoje é a Turquia.

Odisseu, rei de Ítaca, lutou durante toda a guerra e, assim que os gregos saem vitoriosos, ele embarca na longa jornada de volta para casa para se reunir com sua esposa, Penélope, e seu filho, Telêmaco. Mas as coisas não saem como planejado.

Ao longo do caminho, ele enfrenta criaturas mitológicas, desafia os deuses e perde todo o seu exército.

Enquanto isso, em Ítaca, Penélope e Telêmaco também enfrentam seus próprios desafios.

Penélope é cercada por pretendentes que disputam o trono de Odisseu.

Quando finalmente retorna, Odisseu se disfarça de mendigo e consegue reconquistar Penélope e sua família derrotando seus rivais.

O elenco de A Odisseia de Nolan está repleto de estrelas; entre elas, Robert Pattinson, Matt Damon e Anne Hathaway Crédito: PA Media

4. Mais de 12 mil versos

Se você planejava ler A Odisseia de uma só vez, talvez seja melhor repensar.

O poema é composto por mais de 12 mil versos e cerca de 121 mil palavras.

O texto original está dividido em 24 livros e, dependendo da sua velocidade de leitura, leva cerca de oito horas para lê-lo completamente.

Mesmo assim, não é o poema épico mais longo já escrito.

Esse título pertence ao Mahabharata, um texto antigo escrito em sânscrito, cuja versão mais longa ultrapassa 200 mil versos e narra a luta pelo poder entre dois grupos de primos, um conflito que culmina na Guerra de Kurukshetra.

5. Quando foi escrito

Outro aspecto da chamada Questão Homérica é que ninguém sabe ao certo quando ou onde o poema foi escrito.

Acredita-se que foi provavelmente na Grécia continental, entre 850 e 750 a.C.

A história, porém, se passa muito antes, durante o final da Idade do Bronze, por volta dos séculos 13 ou 12 a.C.

Começa onde A Ilíada termina e narra os dez anos que se seguiram à queda de Troia.

A história acompanha Odisseu em sua jornada pelo Mar Egeu e outros mares próximos até chegar a Ítaca, uma ilha localizada na costa noroeste da Grécia.

A caminho de Ítaca, Odisseu encontra seres mitológicos Crédito: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

6. Homens, mulheres, deuses e criaturas

Em A Odisseia, conhecemos Odisseu, rei de Ítaca, sua esposa, Penélope, e seu filho, Telêmaco.

Mas, como já vimos, o poema não apresenta apenas seres humanos: inúmeros deuses e criaturas mitológicas também aparecem.

Naquela época, acreditava-se que os deuses e deusas controlavam o que acontecia na vida das pessoas, e que viviam em um palácio entre as nuvens, no Monte Olimpo.

O poema também apresenta Poseidon, deus do mar; seu filho, Polifemo, um ciclope; Atena, deusa da guerra e da sabedoria; Hades, deus do submundo; e Hélio, deus do Sol.

Os leitores também encontram diversas personagens femininas memoráveis, incluindo a feiticeira Circe, que se apaixona por Odisseu, e as sereias, criaturas mitológicas cujos cantos cativantes atraem os marinheiros para a perdição.

Até mesmo um cão aparece: Argos, que reconhece seu mestre Odisseu quando ele volta a Ítaca, apesar do disfarce e dos muitos anos passados.

7. Os conflitos de Odisseu

O poema aborda diversos temas.

A jornada de Odisseu demonstra como a inteligência pode triunfar sobre a força física, mas a obra também explora a separação, a lealdade e a importância de se manter fiel a si mesmo enquanto se persegue um objetivo.

Ao longo da história, vemos como Odisseu ocasionalmente sucumbe à tentação, embora nunca perca de vista seu propósito: retornar para casa.

Enquanto isso, em Ítaca, sua esposa, Penélope, consegue enganar seus pretendentes gananciosos porque se apega à esperança do retorno do marido.

Outro tema central é a justiça divina e a relação entre destino e livre-arbítrio.

Deuses como Poseidon, Zeus e Atena intervêm para ajudar ou atrapalhar Odisseu e seus homens em sua jornada.

No entanto, o herói também mantém a capacidade de tomar suas próprias decisões e influenciar seu próprio destino.

Anne Hathaway é Penélope em Crédito: Reuters

8. Adaptações anteriores

Apesar de ser uma das histórias mais amadas e duradouras da literatura ocidental, apenas duas adaptações cinematográficas contaram a história original de A Odisseia.

A primeira foi Ulisses (1954), estrelada pelo célebre ator americano Kirk Douglas.

Ulisses é o nome pelo qual Odisseu é conhecido na tradição latina.

Dirigido por Mario Camerini, o filme cortou vários episódios da trama original e expandiu a história de Penélope.

Em 1997, estreou uma minissérie de televisão que narrava primeiro os eventos da Ilíada e depois os da Odisseia, apresentando os acontecimentos de ambas as obras em ordem cronológica.

A série era estrelada por Armand Assante e Christopher Lee, e dirigida por Andrei Konchalovsky.

A Odisseia também inspirou a comédia musical E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (2000), escrita e dirigida por Joel e Ethan Coen.

O filme acompanha Ulysses Everett McGill, interpretado por George Clooney, e dois companheiros de cela que escapam de uma gangue no Mississippi da década de 1930 em busca de um tesouro enterrado.

9.00

Uma nova adaptação dirigida por Christopher Nolan — o cineasta por trás de Batman: O Cavaleiro das Trevas e Oppenheimer — estreou no Brasil em 16 de julho.

O ator americano Matt Damon (que também atuou em Interestelar e Oppenheimer) interpreta Odisseu.

Ele deixou a barba crescer para o papel, pois Nolan temia que uma barba falsa não resistisse ao vento e à chuva durante as filmagens.

Tom Holland, conhecido por interpretar o Homem-Aranha, dá vida ao seu filho, Telêmaco; Anne Hathaway, estrela de O Diabo Veste Prada, interpreta Penélope; e Zendaya interpreta a deusa Atena.

O elenco estelar também inclui Robert Pattinson, Charlize Theron e Elliott Page.

O filme contou com um orçamento estimado em US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) e foi filmado em locações na Itália, Grécia, Marrocos, Malta, Escócia e Irlanda.