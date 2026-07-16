Quaest: Casagrande mantém liderança em cenários para o Senado no ES

O ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) mantém a liderança das intenções de voto dos capixabas na corrida ao Senado nas Eleições 2026. Ele aparece novamente à frente em todos os quatro cenários testados na segunda rodada de pesquisa eleitoral realizada pela Quaest a pedido de A Gazeta para o pleito de outubro e divulgada nesta quinta-feira (16).





No quadro mais completo, com 12 nomes para o Senado, Casagrande tem 24% das intenções de voto. Nos outros três cenários, o socialista varia entre 25% e 31%.





Em segundo lugar na preferência dos eleitores capixabas está outro ex-governador. Paulo Hartung (PSD) aparece com 11% no cenário completo e 14% em outro quadro.