Quaest: Casagrande mantém liderança em cenários para o Senado no ES

O ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) mantém a liderança das intenções de voto dos capixabas na corrida ao Senado nas Eleições 2026. Ele aparece novamente à frente em todos os quatro cenários testados na segunda rodada de pesquisa eleitoral realizada pela Quaest a pedido de A Gazeta para o pleito de outubro e divulgada nesta quinta-feira (16).
No quadro mais completo, com 12 nomes para o Senado, Casagrande tem 24% das intenções de voto. Nos outros três cenários, o socialista varia entre 25% e 31%.
Em segundo lugar na preferência dos eleitores capixabas está outro ex-governador. Paulo Hartung (PSD) aparece com 11% no cenário completo e 14% em outro quadro.
O deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD) aparece em terceiro lugar no panorama mais completo, com 9%. Nessa hipótese, ele está empatado tecnicamente com Hartung, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.
A ex-senadora Rose de Freitas (MDB) aparece na quarta colocação das intenções de voto na conjuntura mais completa, com 7% — tecnicamente empatada com Meneguelli e também com o senador Fabiano Contarato (PT), com 6% das intenções de voto.
Nos contextos onde não há a presença de Paulo Hartung, Meneguelli e Rose de Freitas dividem a preferência dos eleitores. Em um deles, os dois estão empatados em 11%. No outro, a ex-senadora tem 12% e o deputado, 10%.
O senador Fabiano Contarato (PT) tem entre 6% das intenções de voto no cenário principal. Nos outros três, o percentual está entre 8 e 9%. A pontuação mais alta ocorre quando Hartung, Meneguelli e Manato não estão entre os candidatos cotados.
Já o senador Marcos do Val (Avante) soma 3% das intenções de voto na lista com 12 candidatos. Nas outras hipóteses, varia de 4% a 5%.
Maguinha Malta (PL) aparece com 4% no quadro mais completo e 6% nos demais cenários apresentados.
O vereador Leonardo Monjardim oscilou entre 0% e 1% nos cenários e Wellington Callegari (DC) não pontuou nos três cenários onde seu nome foi apresentado.
No primeiro cenário, os entrevistados que afirmaram que pretendem votar branco ou nulo representam 10%. Os que não sabem ou não responderam são 18%. Esses números são do levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos entrevistados.
Neste ano, são duas vagas em disputa no Senado, hoje ocupadas pelos senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante). Na terceira vaga está Magno Malta (PL), que continua no cargo até 2030, já que o mandato de senador é de oito anos.
Resultados da espontânea
Já na pesquisa espontânea, quando os nomes para a disputa não são apresentados para o eleitor, o levantamento mostra que 70% se consideram indecisos na combinação de votos totais, considerando as duas vagas. Entre os que têm candidato definido, 6% dizem que vão votar em Fabiano Contarato e outros 5% em Casagrande.
Magno Malta (PL) foi lembrado por 3% dos eleitores e, em seguida, aparece Marcos do Val (Avante), com 2%, empatado ainda com Evair de Melo (Republicanos) e Maguinha Malta (PL). Meneguelli e Manato aparecem com 1% cada. Paulo Hartung e Rose de Freitas foram citados, mas nenhum dos dois alcançou 1% das intenções de voto. Votos em branco e nulo, além de em quem não vai votar, somam 4%.
Definições em agosto
Este é o segundo levantamento do instituto encomendado por A Gazeta em 2026 com nomes cotados para a disputa pelo Palácio Anchieta. A pesquisa ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho.
Alguns dos nomes citados na pesquisa já anunciaram oficialmente pré-candidatura ao governo do Espírito Santo. Outros ainda são apontados nos bastidores como possíveis candidatos, mas não confirmaram a intenção de disputar o cargo.
A definições dos nomes que vão estar nas urnas ocorre durante as convenções partidárias, que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral vai até 15 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.
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