Zagueiro diz estar 'muito decepcionado' com recuo da Inglaterra contra a Argentina

A queda da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo provocou uma autocrítica do zagueiro Marc Guéhi. Após a derrota por 2 a 1 para a Argentina, de virada, o defensor afirmou que a equipe mudou de postura depois de abrir o placar e pagou o preço por recuar.

A Inglaterra saiu na frente no início do segundo tempo, com Anthony Gordon. A partir daí, a Argentina passou a controlar a partida. Empatou com Enzo Fernández e virou nos acréscimos, com Lautaro Martínez.





"Assim que abrimos 1 a 0, parece que tentamos apenas segurar o resultado, e, neste nível, isso simplesmente não é suficiente. Estou muito decepcionado", disse Guéhi após a partida.

O zagueiro afirmou que a seleção inglesa deixou a iniciativa do jogo com os argentinos.





"Deveríamos ter continuado. Deveríamos ter continuado pressionando. Pareceu que, depois de fazer 1 a 0, a mentalidade passou a ser recuar e defender", complementou.





Questionado sobre a possibilidade de a Inglaterra enfim conquistar um grande título nos próximos anos, Guéhi evitou projetar o futuro e disse que ainda estava assimilando a eliminação.





"Não sei. É difícil pensar no futuro agora. Neste momento, o sentimento é apenas de decepção. Só isso", disse.





O técnico Thomas Tuchel assumiu sua responsabilidade pela derrota para a Argentina, mas sem se arrepender da estratégia ultradefensiva que deu asas à virada de seu rival.





"É claro que queríamos ir atrás do segundo gol, mas não tinha a sensação de que as substituições ofensivas fossem ajudar. Mantivemos nosso 4-4-2, mas fomos ficando cada vez mais passivos. Não conseguíamos recuperar a bola, não conseguíamos manter a posse. Então acho que não foi um problema estrutural", afirmou.





Tuchel, que tem contrato até a Eurocopa de 2028, foi bastante criticado pela imprensa inglesa.

A Inglaterra buscava disputar sua primeira final de Copa do Mundo desde 1966. A equipe agora enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar, enquanto a Argentina decidirá o título contra a Espanha no domingo (19), em Nova Jersey.