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Ginástica Rítmica

Seleção brasileira de ginástica rítmica é convocada para Mundial

Capixabas Sofia Madeira e Geovanna Santos estão entre as convocadas

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 18:27

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 jul 2026 às 18:27
Ricardo Bufolin/CBG
A Confederação Brasileira de Ginástica (CBF) definiu nesta quinta-feira (16) a lista de convocadas para o Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt (Alemanha), que distribuirá seis vagas para a Olimpíada de Los Angeles 2028 (LA28) – metade delas destinada à disputa de conjunto e o restante à competição individual. A Amarelinha chega embalada ao evento, após bons resultados no primeiro semestre deste ano. O Mundial ocorrerá de 12 a 16 de agosto.
 A técnica Camila Ferezin manteve boa parte do time que arrematou ouro e prata na etapa da Copa do Mundo de Milão Itália), no último fim de semana. Entre as convocadas estão Maria Eduarda Arakaki, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Nicole Pírcio e Sofia Madeira Pereira. Confira a lista completa ao fim do texto.
Na competição individual, o Brasil será representado pelas ginastas Bárbara Domingos (Babi), Geovanna Santos da Silva (Jojô) e Maria Eduarda Alexandre. Em junho, o Brasil faturou oito medalhas no Pan-Americano de Ginástica, no Rio de Janeiro, sendo três delas de ouro. Jojô foi campeã no arco e na fita, e Babi nas maças.
Na edição do Mundial do ano passado, também no Rio, o conjunto brasileiro amealhou duas pratas.

Convocadas

CONJUNTO
Julia Kurunczi (UNOPAR-PR)
Maria Eduarda Arakaki (Marista de Maceió-AL)
Maria Paula Caminha (GORBA-BA)
Mariana Vitória Pinto (AGIR-PR)
Nicole Pírcio (UNOPAR-PR)
Sofia Madeira (INCESP-ES)
Reservas: Mariane Giovacchini dos Santos (Espéria-SP) e Renata Brum Diniz (GRM-MG)
Treinadora: Camila Ferezin Resende
Assistentes técnicas: Bruna Rosa e Reni Karachomakova
INDIVIDUAL
Barbara Domingos (AGIR-PR)
Geovanna Santos da Silva (INCESP-ES)
Maria Eduarda Alexandre (AGITO-PR)
Treinadoras: Mayara Ehlke, Gizela Batista e Solange Paludo

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