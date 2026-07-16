Justiça mantém prisão de ‘Waguinho Batman’, acusado de matar vereador no ES

A Justiça do Rio de Janeiro não aceitou o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa de Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como "Waguinho Batman", e converteu a prisão em flagrante para preventiva em audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (16).





Acusado de ser o mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy, Marquinhos da Cooperativa, morto a tiros em 2021, ele foi detido nesta terça-feira (14) em Itaguaí, no Rio (veja vídeo abaixo).





Na decisão é informado que durante as diligências realizadas por policiais civis do Rio, em busca de um foragido, ao abordarem Waguinho, ele se apresentou com nome e documentos falsos, dizendo ser Flávio Gonçalves Ferreira.





Diante das suspeitas, ele foi conduzido para a delegacia, onde constataram a correspondência por fotos com o foragido por eles procurado. Somente quando foi novamente confrontado pelos policiais, Waguinho admitiu a identidade falsa.





Uma conduta, segundo o magistrado, que tinha o objetivo de ocultar a sua condição de foragido. “A conduta ultrapassa o mero uso de documento falso, revelando estratégia destinada a frustrar a atuação estatal e impedir o cumprimento de ordem judicial regularmente expedida”, informou o juiz.





Contra Waguinho havia um mandado de prisão, que ainda não havia sido cumprido, expedido o pela Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, por acusação de participação no assassinato, em maio de 2021, do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), conhecido como Marquinhos da Cooperativa, na cidade localizada no Sul do Estado.





Prisão no Rio





Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), Gilbert foi localizado no bairro Engenho, no município de Itaguaí, no Rio. Ele já era monitorado há dois meses pela corporação, com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, comandada pelo delegado Fabrício Dutra.





As investigações tiveram início em abril deste ano, quando o setor de inteligência identificou que o foragido buscava abrigo junto a integrantes de uma milícia que atua na região de Chaperó, em Itaguaí. A partir dessas informações, os agentes passaram a monitorar sua movimentação.





Waguinho estava com a aparência bem diferente da que constava na imagem do Disque-Denúncia aqui do Estado: com barba e mais forte. Por isso, foi utilizada uma tecnologia capixaba para comparar uma foto atual dele com a anterior.





"A imagem dele foi encaminhada para o Espírito Santo, e o programa de reconhecimento facial comparou a foto dele tirada no Rio de Janeiro com o banco de dados capixaba, e deu uma margem muito alta de que era o foragido", detalhou o delegado Rômulo Carvalho Neto, coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul.





Para dificultar a ação policial, Gilbert utilizava diferentes endereços e circulava por diversos municípios do Rio de Janeiro. Ainda segundo a PCERJ, na última sexta-feira (10), as equipes conseguiram localizá-lo em Mangaratiba, mas ele conseguiu fugir ao se misturar às pessoas que participavam de um evento na cidade.





A defesa de Waguinho não foi localizada, mas o espaço segue aberto à eventuais manifestações.



