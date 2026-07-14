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Miliciano da lista dos mais procurados do ES, ‘Waguinho Batman’ é preso no RJ

Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy, Marquinhos da Cooperativa

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 18:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jul 2026 às 18:43
Gilbert Wagner Antunes Lopes foi preso nesta terça-feira (14)
Gilbert Wagner Antunes Lopes foi preso nesta terça-feira (14) PCERJ

Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como "Waguinho Batman", foi preso nesta terça-feira (14) em Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy, Marquinhos da Cooperativa, morto a tiros em 2021


Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), Gilbert foi localizado no bairro Engenho. O militar reformado da Força Aérea, que usava documentos falsos para se passar por outra pessoa, deve ser encaminhado ao presídio militar do Rio de Janeiro. 

Waguinho Batman já era monitorado há dois meses pela corporação, com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, comandada pelo delegado Fabrício Dutra. 


As investigações tiveram início em abril deste ano, quando o setor de inteligência identificou que o foragido buscava abrigo junto a integrantes de uma milícia que atua na região de Chaperó, em Itaguaí. A partir dessas informações, os agentes passaram a monitorar sua movimentação. 


Para dificultar a ação policial, Gilbert utilizava diferentes endereços e circulava por diversos municípios do Rio de Janeiro. Ainda segundo a PCERJ, na última sexta-feira (10), as equipes conseguiram localizá-lo em Mangaratiba, mas ele conseguiu fugir ao se misturar às pessoas que participavam de um evento na cidade.


A reportagem tenta localizar a defesa de Waguinho. O espaço segue aberto para manifestação.

O crime 

As investigações apontaram que Waguinho ordenou a execução de Marcos Augusto Costalonga, após ter uma dívida cobrada. Em 10 de junho de 2024, ele teve a prisão preventiva decretada, mas nunca foi localizado. 


Outros cinco suspeitos de envolvimento no crime foram presos ainda em 2024, durante a Operação Gatepost, da Polícia Civil e a Polícia Militar. No entanto, três deles foram soltos em 06 maio de 2026 — cerca de 20 dias antes do crime completar cinco anos. 


O mandado judicial destaca que ele responde por crimes de elevada gravidade e integra um grupo investigado por homicídios e outros delitos. Segundo as investigações, o apelido “Batman” faz referência a outro miliciano que atuava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em alusão à ligação do criminoso com grupos paramilitares.

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