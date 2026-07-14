Miliciano da lista dos mais procurados do ES, ‘Waguinho Batman’ é preso no RJ

Waguinho Batman já era monitorado há dois meses pela corporação, com apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, comandada pelo delegado Fabrício Dutra.





As investigações tiveram início em abril deste ano, quando o setor de inteligência identificou que o foragido buscava abrigo junto a integrantes de uma milícia que atua na região de Chaperó, em Itaguaí. A partir dessas informações, os agentes passaram a monitorar sua movimentação.





Para dificultar a ação policial, Gilbert utilizava diferentes endereços e circulava por diversos municípios do Rio de Janeiro. Ainda segundo a PCERJ, na última sexta-feira (10), as equipes conseguiram localizá-lo em Mangaratiba, mas ele conseguiu fugir ao se misturar às pessoas que participavam de um evento na cidade.





A reportagem tenta localizar a defesa de Waguinho. O espaço segue aberto para manifestação.