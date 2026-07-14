Polícia desarticula grupos que causaram prejuízo milionário a mineradora no ES

Uma operação da Polícia Civil prendeu sete pessoas suspeitas de integrar duas associações criminosas investigadas por causar prejuízos milionários a uma mineradora no Espírito Santo desde 2025.





De acordo com a corporação, quatro dos presos fazem parte de um grupo especializado no furto de bobinas de cobre, enquanto outros três são investigados por integrar uma organização voltada ao furto de baterias estacionárias. A maioria dos suspeitos era formada por funcionários ou terceirizados da mineradora.





Ao todo, 13 pessoas foram indiciadas durante as investigações, entre suspeitos de praticar os furtos e receptadores.





A Polícia Civil informou que mais detalhes serão apresentados em uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (14).