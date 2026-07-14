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Funcionários e terceirizados

Polícia desarticula grupos que causaram prejuízo milionário a mineradora no ES

Publicado em

14 jul 2026 às 10:43

Uma operação da Polícia Civil prendeu sete pessoas suspeitas de integrar duas associações criminosas investigadas por causar prejuízos milionários a uma mineradora no Espírito Santo desde 2025.


De acordo com a corporação, quatro dos presos fazem parte de um grupo especializado no furto de bobinas de cobre, enquanto outros três são investigados por integrar uma organização voltada ao furto de baterias estacionárias. A maioria dos suspeitos era formada por funcionários ou terceirizados da mineradora.


Ao todo, 13 pessoas foram indiciadas durante as investigações, entre suspeitos de praticar os furtos e receptadores.


A Polícia Civil informou que mais detalhes serão apresentados em uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (14). 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Ataque

Hacker invade site da Câmara de Cariacica e exibe foto de Kid Bengala

Publicado em 14/07/2026 às 11:02
Site da Câmara de Cariacica sofre invasão hacker.
Site da Câmara de Cariacica sofre invasão hacker. Reprodução

O site da Câmara de Cariacica, na Grande Vitória, sofreu uma invasão hacker na noite da última sexta-feira (10). O ataque resultou na exibição temporária de uma imagem do ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, mais conhecido como Kid Bengala, e da mensagem “Site hackeado por Diparis”.


Segundo a assessoria de comunicação da Câmara, o incidente foi identificado imediatamente pela empresa responsável pelo portal, que apagou o conteúdo nas primeiras horas do sábado (11). “O controle do site nunca foi perdido”, afirmou, em nota.

“Imediatamente, a empresa que faz a gestão identificou o incidente e tomou as medidas de segurança, como inativação e remoção do conteúdo. O site continuou com as funcionalidades normais.”


Um relatório elaborado pela gestora do portal informa que o ataque não resultou em nenhum nível de comprometimento, como acesso a informações sigilosas de servidores, vazamento de dados ou comprometimento da hospedagem. 


Agora, segundo o presidente da Câmara, Lelo Couto (MDB), o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo, que deve apurar a origem e os responsáveis pela invasão.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Câmara de Cariacica registrou um boletim de ocorrência pela internet. O registro foi validado pelo 16º Distrito Policial de Cariacica, que trabalha para identificar e responsabilizar o autor, ou os autores, da invasão. A corporação também reforçou que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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Julia Camim

Jornalista / [email protected]
Julia Camim
Clima

Ressaca no mar: ondas invadem orlas de Anchieta e Marataízes; veja vídeo

Publicado em 14/07/2026 às 10:56

Ventos fortes e a maré alta surpreenderam os moradores do Litoral Sul do Espírito Santo no início da tarde de segunda-feira (13). Em Anchieta e Marataízes, o avanço das ondas invadiu avenidas e calçadões, causando transtornos nas áreas próximas ao mar.


Em Anchieta, o mar avançou sobre a Avenida Beira-Mar, na Praia Central. A água ultrapassou a faixa de areia e espalhou sedimentos sobre a pista. Segundo a prefeitura, não houve necessidade de interditar a via, que foi limpa logo após o ocorrido.


Já em Marataízes, o avanço do mar foi registrado pelos guarda-vidas nas praias da Areia Preta e da Cruz. Na Praia da Areia Preta, as ondas alcançaram o calçadão e atingiram o muro de imóveis à beira-mar. Como medida de segurança, o posto dos guarda-vidas foi interditado após apresentar risco de desabamento devido à força da água.

Posto dos Guardas-Vidas em Marataízes ameaça cair
Posto dos Guardas-Vidas em Marataízes ameaça cair Defesa Civil de Marataízes

Segundo a Marinha do Brasil, a passagem de uma frente fria deve afetar a faixa litorânea entre o Espírito Santo e a Bahia, no trecho entre Vitória a Salvador, com previsão de ventos com intensidade de até 60 km/h. O alerta é válido entre as tardes desta terça-feira (14) e de quarta-feira (15).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente na BR 381

Motorista fica preso às ferragens após capotamento em São Mateus

Publicado em 14/07/2026 às 10:41
Foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos no resgate da vítima.
Foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos no resgate da vítima. Leitor A Gazeta

Um motorista ficou preso às ferragens após capotar com o carro na noite de segunda-feira (13), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no bairro Nova Aimorés, em uma área rural do município. Segundo a Polícia Militar, o veículo saiu da pista e capotou às margens da BR 381. 


De acordo com a corporação, o condutor ficou preso no interior do automóvel e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou equipamentos hidráulicos para retirá-lo das ferragens. 


Após o resgate, o motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital São Camilo, em Nova Venécia. O estado de saúde dele não foi informado.


Ainda de acordo com a Polícia Militar, o veículo estava com a documentação em dia e foi entregue à filha do condutor.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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Operação

Foragidos suspeitos de ataque que matou 2 jovens em Jaguaré são presos

Publicado em 14/07/2026 às 08:54
De acordo com a Polícia Civil, dupla estava foragida em zona rural do município.
De acordo com a Polícia Civil, dupla estava foragida em zona rural do município. Divulgação | Polícia Civil

Dois homens foragidos da Justiça foram presos na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Segundo a Polícia Civil, Lucas Pires e Marcos Vinicio do Nascimento Barros são suspeitos de participação no ataque a tiros que matou dois jovens e deixou um terceiro ferido em um bar do município.


A dupla foi localizada durante uma operação integrada das polícias Civil e Militar. Lucas tinha um mandado de recaptura expedido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus pelos crimes de roubo qualificado e receptação. Já Marcos Vinicio era alvo de um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares, no âmbito de investigações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo qualificado e receptação.


Ainda conforme a Polícia Civil, os dois estavam escondidos em uma área rural de Jaguaré e havia informações de que planejavam cometer novos assaltos na região.


Os suspeitos também são investigados por envolvimento no ataque a tiros ocorrido na noite de 5 de julho. Na ocasião, testemunhas relataram à Polícia Militar que os criminosos passaram de motocicleta em frente a um bar e efetuaram diversos disparos contra três jovens. Duas vítimas, de 20 e 25 anos, morreram no local. A terceira, de 22 anos, ficou ferida.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Nesta terça-feira (14)

Alerta amarelo de ventos costeiros é mantido para 23 cidades do ES

Publicado em 14/07/2026 às 08:38

Atualização

14/07/2026

Após a publicação desta matéria, o Inmet retirou o alerta que estava vigente no Espírito Santo. No entanto, a Marinha do Brasil manteve o aviso de ventos de até 60 km/h no Estado, vigente entre as tardes de terça (14) e quarta-feira (15). 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve, até o fim desta terça-feira (14), o alerta amarelo de ventos costeiros para o Espírito Santo. O aviso, emitido inicialmente na segunda-feira (13), indica a intensificação dos ventos ao longo do litoral capixaba.


Segundo o Inmet, a força dos ventos pode provocar a movimentação de dunas de areia, com possibilidade de avanço sobre construções localizadas na faixa litorânea. As 23 cidades sob alerta são:


  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Conceição da Barra
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Guarapari
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. Santa Leopoldina
  19. São Mateus
  20. Serra
  21. Viana
  22. Vila Velha
  23. Vitória


Além dos ventos, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste mantém o tempo instável no Estado. A previsão para esta terça-feira é de chuva nas regiões Nordeste, Sul e no Litoral capixaba, enquanto as temperaturas permanecem baixas em todas as regiões do Espírito Santo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Flagrante

Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa

Publicado em 13/07/2026 às 21:49
Suspeito roubou outra bicicleta no local, em 02 de julho Câmera de segurança

Um homem de 61 anos foi detido na segunda-feira (13) por suspeita de tentar furtar uma bicicleta elétrica do bicicletário de uma academia na Praia da Costa, em Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele tenta romper o cadeado da bicicleta. Sem conseguir, passou a observar outras bikes, mas chamou a atenção de funcionários, que acionaram a Polícia Militar.


Em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o proprietário da academia afirmou que esta foi a terceira vez, em menos de dois meses, que o suspeito esteve no local com a intenção de cometer furtos.


Segundo o empresário, em maio o homem conseguiu levar uma bicicleta convencional. Já no dia 2 de julho, retornou ao estabelecimento, entrou no estacionamento enquanto bebia uma cerveja e mexia no celular e, poucos minutos depois, saiu com uma bicicleta elétrica.


Na tentativa desta segunda-feira (13), porém, o suspeito foi impedido e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência às Polícias Civil e Militar e aguarda retorno.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Tempo

Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo

Publicado em 13/07/2026 às 20:19

Uma chuva de granizo surpreendeu moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no início da noite desta segunda-feira (13). O fenômeno também foi registrado em Aracruz, no Norte. Em ambos municípios, não houve acionamento da Defesa Civil.


Em Aracruz o granizo atingiu Vila do Riacho. Já em Colatina, moradores registraram o fenômeno em diversos bairros, entre eles Centro, Lacê, Baunilha, Bela Vista e Padre José de Anchieta.

Segundo a Defesa Civil de Colatina, a precipitação de granizo foi rápida e, em seguida, deu lugar a uma chuva de intensidade moderada a forte. O órgão orienta que, em caso de necessidade, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone de plantão (27) 99883-0305


Já a Prefeitura de Aracruz orienta que a população procure abrigo em local seguro e, em situações de risco, acione a Defesa Civil pelo número (27) 99316-0289. Em situações de emergência em qualquer local do Estado, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Tráfico de drogas

Casal é flagrado ao transportar mais de 7 kg de crack de Vitória para Linhares

Publicado em 13/07/2026 às 19:29
Suspeitos e materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Linhares.
Suspeitos e materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Linhares. Divulgação | Prefeitura de Linhares

Um homem de 45 anos e uma mulher de 42 foram detidos por suspeita de tráfico de drogas em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (13). Segundo a Prefeitura, uma denúncia anônima informou que a dupla transportava entorpecentes de Vitória para o município em um Toyota Etios.


O veículo foi localizado e abordado pela Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Araçá. Durante a fiscalização, os agentes apreenderam 7,2 quilos de crack, além de porções de maconha e haxixe.


Ainda de acordo com a Prefeitura, também foram encontrados três aparelhos celulares, uma faca, tesouras, medicamentos e dinheiro em espécie. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares.


Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. Já a mulher foi ouvida e liberada, pois não foram identificados elementos suficientes para a prisão em flagrante. 

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Ana Muniz
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Criminosos usam carro para invadir loja e furtam roupas na Glória; vídeo

Publicado em 13/07/2026 às 19:22

Uma loja de roupas masculinas foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Glória, em Vila Velha. Para invadir o estabelecimento, os suspeitos usaram um carro para arrombar a entrada. Segundo o proprietário, diversos produtos foram furtadas.


Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista dá marcha à ré e atinge a porta da loja. Após o vidro estilhaçar e o portão ceder, dois homens que aguardavam em frente ao local entram no estabelecimento e furtam as roupas.


Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima registrou um boletim de ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a investigação e aguarda retorno.

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Mikaella Mozer
Trânsito

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Publicado em 13/07/2026 às 17:55
Mais de mil veículos foram abordados durante o fim de semana em Colatina e Linhares.
Mais de mil veículos foram abordados durante o fim de semana em Colatina e Linhares. Divulgação | Detran|ES

Quarenta e seis motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro durante blitze realizadas na última sexta-feira (10) e no sábado (11) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e Aracruz, no Norte do Estado. Os condutores foram autuados por infração gravíssima, conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.


As operações foram realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran). Ao todo, mais de mil veículos foram abordados. Em Colatina, os agentes lavraram 189 autos de infração e removeram dois veículos para o pátio do Detran|ES. Já em Aracruz, foram registrados 176 autos de infração e três veículos foram guinchados.


Além da recusa em realizar o teste do bafômetro, as equipes flagraram outras irregularidades, como passageiros sem cinto de segurança e veículos com o licenciamento em atraso.

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