Aprenda a preparar banhos de ervas para abrir caminhos

Os banhos de ervas são grandes aliados para quem busca abrir caminhos e renovar energias Crédito: Imagem: Protasov AN | Shutterstock

Quando a vida parece travada, é possível recorrer aos banhos de ervas como um ritual de renovação e limpeza energética. Em diferentes tradições espirituais, as plantas são vistas como aliadas para afastar o peso emocional, estimular a confiança e trazer mais clareza para seguir em frente. O importante é realizar o banho com respeito, intenção positiva e como um momento de conexão consigo.

A seguir, confira como preparar dois banhos de ervas para abrir caminhos e renovar energias!

1. Banho de alecrim e manjericão

O alecrim é conhecido por sua energia de vitalidade e clareza mental, enquanto o manjericão costuma ser associado à prosperidade e à proteção.

Materiais

1 litro de água

1 punhado de alecrim

Algumas folhas de manjericão

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o alecrim e o manjericão. Deixe descansar por alguns minutos e, depois, coe. Após o banho higiênico, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando novos caminhos se abrindo em sua vida.

O banho de arruda com guiné ajuda a afastar a estagnação, a inveja e o cansaço Crédito: Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock

2. Banho de arruda com guiné

Essa combinação é bastante utilizada em rituais de limpeza energética.

Materiais

Água quente

1 pequeno punhado de arruda

Algumas folhas de guiné

Modo de fazer