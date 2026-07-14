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Astrologia

Aprenda a preparar banhos de ervas para abrir caminhos

Afaste o peso emocional, fortaleça a confiança e tenha mais clareza para seguir em frente com rituais de renovação
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Julho de 2026 às 12:55

Os banhos de ervas são grandes aliados para quem busca abrir caminhos e renovar energias (Imagem: Protasov AN | Shutterstock)
Os banhos de ervas são grandes aliados para quem busca abrir caminhos e renovar energias Crédito: Imagem: Protasov AN | Shutterstock
Quando a vida parece travada, é possível recorrer aos banhos de ervas como um ritual de renovação e limpeza energética. Em diferentes tradições espirituais, as plantas são vistas como aliadas para afastar o peso emocional, estimular a confiança e trazer mais clareza para seguir em frente. O importante é realizar o banho com respeito, intenção positiva e como um momento de conexão consigo. 
A seguir, confira como preparar dois banhos de ervas para abrir caminhos e renovar energias!

1. Banho de alecrim e manjericão

O alecrim é conhecido por sua energia de vitalidade e clareza mental, enquanto o manjericão costuma ser associado à prosperidade e à proteção.

Materiais

  • 1 litro de água
  • 1 punhado de alecrim
  • Algumas folhas de manjericão

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o alecrim e o manjericão. Deixe descansar por alguns minutos e, depois, coe. Após o banho higiênico, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando novos caminhos se abrindo em sua vida.
O banho de arruda com guiné ajuda a afastar a estagnação, a inveja e o cansaço (Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock)
O banho de arruda com guiné ajuda a afastar a estagnação, a inveja e o cansaço Crédito: Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock

2. Banho de arruda com guiné

Essa combinação é bastante utilizada em rituais de limpeza energética.

Materiais

  • Água quente
  • 1 pequeno punhado de arruda
  • Algumas folhas de guiné

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque a arruda e a guiné em água quente, deixando a mistura descansar até amornar. Depois do banho normal, jogue a preparação do pescoço para baixo, imaginando que toda sensação de estagnação, inveja e cansaço está sendo levada embora, dando espaço para mais proteção.

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