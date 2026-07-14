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Força-tarefa

Estudos mantêm impactos do Super El Niño no ES a partir de agosto

A principal mudança em relação às projeções anteriores é a duração dos efeitos, que antes eram previstos até fevereiro e agora podem se estender até abril

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 14:25

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

14 jul 2026 às 14:25
Coronel Marcio Machado, diretor de operações do CBMES; Victor Ricciardi, secretário de Estado de Meio Ambiente; ⁠Coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do CBMES; Coronel Benício Ferrari Júnior, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil
Divulgação | Defesa Civil

Estudos meteorológicos mantêm a previsão de que os primeiros impactos do Super El Niño comecem a ser sentidos no Espírito Santo a partir de agosto. A principal mudança em relação às projeções anteriores é a duração dos efeitos, que antes eram previstos até fevereiro e agora podem se estender até abril.


As informações foram apresentadas nesta terça-feira (14), durante a primeira reunião do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), criado pelo Governo do Estado para coordenar a força-tarefa de enfrentamento aos impactos do fenômeno climático.


Entre os principais efeitos previstos para o Espírito Santo estão o aumento das temperaturas, a estiagem prolongada, o maior risco de incêndios florestais e a irregularidade das chuvas.

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No encontro, também foi definida a criação de dois núcleos técnicos: um voltado para a estiagem e outro para os incêndios florestais. Os cenários dessas áreas serão monitorados semanalmente para orientar a adoção de novas medidas. Um terceiro núcleo, voltado para chuvas intensas, poderá ser criado caso haja necessidade, embora as previsões atuais apontem para um longo período de seca.


Entenda o fenômeno


■ O que é o El Ninõ?


  • O El Niño é provocado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o que altera a circulação das massas de ar e, consequentemente, o regime de chuvas em diversas regiões do planeta.

  • O Espírito Santo está em uma área de transição, mas o histórico mostra que a maioria dos episódios do fenômeno provoca seca, aumento das temperaturas e mais focos de incêndio. Ainda assim, isso não impede a ocorrência de chuvas fortes e isoladas.


■ Por que o fenômeno deste ano é considerado um Super El Niño?


  • Porque os modelos meteorológicos indicam um evento de maior intensidade e, principalmente, de maior duração do que o habitual.


■ Qual será o principal desafio? 


  • Ao contrário do que costuma ocorrer nos estados do Sul do país, onde o El Niño geralmente provoca excesso de chuvas, a previsão para o Espírito Santo aponta para um longo período de estiagem.


■ Qual será o papel da população? 


  • A Defesa Civil reforçou que, em caso de estiagem e incêndios florestais, a população deverá seguir as orientações dos órgãos responsáveis, como economizar água e respeitar eventuais restrições para irrigação das lavouras.


  • O alerta também vale para o risco de queimadas durante o período mais seco, já que fatores como ventos intensos, baixa umidade do ar e altas temperaturas favorecem a propagação das chamas e dificultam o combate aos incêndios.

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