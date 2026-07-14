Estudos mantêm impactos do Super El Niño no ES a partir de agosto

Estudos meteorológicos mantêm a previsão de que os primeiros impactos do Super El Niño comecem a ser sentidos no Espírito Santo a partir de agosto. A principal mudança em relação às projeções anteriores é a duração dos efeitos, que antes eram previstos até fevereiro e agora podem se estender até abril.





As informações foram apresentadas nesta terça-feira (14), durante a primeira reunião do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), criado pelo Governo do Estado para coordenar a força-tarefa de enfrentamento aos impactos do fenômeno climático.





Entre os principais efeitos previstos para o Espírito Santo estão o aumento das temperaturas, a estiagem prolongada, o maior risco de incêndios florestais e a irregularidade das chuvas.