Super El Niño: calor extremo pode deixar frutas e grãos de café menores no ES

Com a confirmação do Super El Niño, previsto para os próximos meses,vários setores do agronegócio do Espírito Santo, principalmente o da agricultura familiar, devem sofrer com efeitos climáticos extremos. Entre os impactos do fenômeno, que pode atingir lavouras de forma severa, está a redução da qualidade e do tamanho de frutos e grãos.





Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, o fenômeno atinge a categoria de "forte" ou "super" quando as temperaturas permanecem 1,5°C acima da média por vários meses e neste ano, as estimativas apontam que a elevação pode chegar a 3°C.





As anomalias climáticas esperadas podem provocar estiagens prolongadas em algumas regiões e episódios de chuvas intensas em outras. O período seco convencional, que normalmente vai de maio a setembro, pode avançar pelos meses de outubro, novembro e dezembro, com possibilidade de persistir até fevereiro ou março. Outra consequência pode ser um aumento significativo nas temperaturas.





A combinação de estiagem prolongada e altas temperaturas extremas pode comprometer não apenas o volume de produção. De acordo com o secretário de Agricultura, Enio Bergoli, os resultados variam conforme a região e o tipo de cultivo.





No Norte e Noroeste do Estado, onde o Super El Niño deve ser sentido com mais intensidade, a preocupação recai sobre a produção de café, do mamão e da pimenta-do-reino. Apesar de terem boa parte irrigada, as plantações podem sofrer com a falta de água para recarga hídrica e com o calor excessivo.





Já nas regiões de montanha e no Caparaó o risco é maior para as hortaliças e o café arábica, que têm menor índice de irrigação. No Sul do estado, as áreas de baixada com conilon, não totalmente irrigadas, também estão em situação vulnerável, lembra Bergoli.





Uma das ameaças é o abortamento de flores e frutos causado pelas ondas de calor. Conforme explica Bergoli, as temperaturas acima da média histórica podem reduzir o metabolismo das plantas, gerando frutos menores e grãos de café "queimados", o que prejudica diretamente a renda do produtor e a oferta de alimentos.





"Com a temperatura maior, há um abortamento da flor do café. Como o fruto deriva de uma flor, então o produtor terá menos grãos. E esses serão menores" alertou Enio Bergoli.





Pecuária





Há a preocupação também com a pecuária. No Estado, as principais áreas da produção de leite estão no Noroeste e também na Região Sul. Bergoli detalha que com a seca, o pasto fica seco, o que gera impacto na alimentação.





Por isso, o governo do Estado já distribuiu 140 ensacadores de forragem e formação de estoque de silagem para manter o gado alimentado em período de seca.





“Os efeitos do Super El Niño podem diminuir o volume de produção, reduzir oferta e renda para o produtor. E com isso pode até ficar mais caro para a população, bem como a qualidade cair. Ainda é muito cedo, mas estamos monitorando justamente para evitar”, afirma.