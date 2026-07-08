30 postes de energia solar feitos com garrafa pet são instalados em bairro da Serra

Ruas do bairro Acréscimo das Laranjeiras, na Serra, receberam, no mês passado, 30 postes de energia solar feitos com canos de PVC e garrafas pet para iluminar vias da comunidade.
Os postes funcionam a partir de um sistema autônomo: durante o dia, a placa fotovoltaica capta e armazena energia em uma bateria; à noite, lâmpadas de LED instaladas dentro das garrafas pet são acionadas automaticamente.
A nova estrutura de iluminação sustentável foi instalada a partir de uma iniciativa da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, em parceria com a organização Litro de Luz e o bairro.
A definição sobre os pontos de instalação dos postes de iluminação solar foi da própria comunidade, segundo a EDP. Moradores indicados como embaixadores passaram por uma formação e ajudaram a identificar os locais que mais necessitavam dessa iluminação complementar.
Os postes sustentáveis de PVC e garrafa pet têm bateria com vida útil que pode variar de dois anos, no caso da bateria de chumbo, a 10 anos, no caso da de lítio. A autonomia da bateria é de cerca de três noites, considerando uso de 12 horas por noite, segundo a organização Litro de Luz.
Já a garrafa pet pode ser trocada pelos moradores à medida que for ficando esbranquiçada ou amassada.
Para Sofia Giambarba Furmanski, analista de Impacto Social da EDP, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com soluções sustentáveis aliadas ao desenvolvimento social das comunidades.
“Levar energia renovável por meio de soluções inovadoras, sustentáveis e acessíveis é uma forma de contribuirmos para a melhoria da qualidade de vida e para o fortalecimento das comunidades onde atuamos, gerando transformação real nos territórios”, afirma.
A instalação dos postes complementa outras iniciativas que a EDP vem realizando em Acréscimo das Laranjeiras. Em dezembro do ano passado, a distribuidora concluiu, em parceria com a ONG Moradigna, a reforma de 30 residências na localidade, resultando em instalações elétricas mais seguras e eficientes, que protegem as famílias contra riscos como curtos-circuitos e sobrecargas, ao mesmo tempo em que promovem economia no consumo de energia e condições de moradia mais dignas.
As famílias também participaram de oficinas de conscientização sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica, com orientações sobre consumo consciente, leitura da conta de luz e segurança nas instalações.
A EDP explicou que, até o fim de 2023, a comunidade de Acréscimo de Laranjeiras ainda não tinha autorização para a entrada regular dos serviços de energia, água e esgotamento sanitário, por se tratar de uma área em processo de regularização. A comunidade começou a receber obras de ligação de energia depois da regularização fundiária, em 2024.