30 postes de energia solar feitos com garrafa pet são instalados em bairro da Serra

Ruas do bairro Acréscimo das Laranjeiras, na Serra, receberam, no mês passado, 30 postes de energia solar feitos com canos de PVC e garrafas pet para iluminar vias da comunidade.





Os postes funcionam a partir de um sistema autônomo: durante o dia, a placa fotovoltaica capta e armazena energia em uma bateria; à noite, lâmpadas de LED instaladas dentro das garrafas pet são acionadas automaticamente.





A nova estrutura de iluminação sustentável foi instalada a partir de uma iniciativa da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, em parceria com a organização Litro de Luz e o bairro.





A definição sobre os pontos de instalação dos postes de iluminação solar foi da própria comunidade, segundo a EDP. Moradores indicados como embaixadores passaram por uma formação e ajudaram a identificar os locais que mais necessitavam dessa iluminação complementar.





Os postes sustentáveis de PVC e garrafa pet têm bateria com vida útil que pode variar de dois anos, no caso da bateria de chumbo, a 10 anos, no caso da de lítio. A autonomia da bateria é de cerca de três noites, considerando uso de 12 horas por noite, segundo a organização Litro de Luz.





Já a garrafa pet pode ser trocada pelos moradores à medida que for ficando esbranquiçada ou amassada.