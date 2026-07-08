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Sustentabilidade

30 postes de energia solar feitos com garrafa pet são instalados em bairro da Serra

Instalados pela EDP e pela Litro de Luz, os equipamentos levam energia renovável para o bairro Acréscimo das Laranjeiras e funcionam a partir de sistema autônomo

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 11:21

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 jul 2026 às 11:21
Instalação de postes com garrafa pet em bairro da Serra
Instalação de postes com garrafa pet em bairro da Serra Divulgação/EDP

Ruas do bairro Acréscimo das Laranjeiras, na Serra, receberam, no mês passado, 30 postes de energia solar feitos com canos de PVC e garrafas pet para iluminar vias da comunidade. 


Os postes funcionam a partir de um sistema autônomo: durante o dia, a placa fotovoltaica capta e armazena energia em uma bateria; à noite, lâmpadas de LED instaladas dentro das garrafas pet são acionadas automaticamente.  


A nova estrutura de iluminação sustentável foi instalada a partir de uma iniciativa da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, em parceria com a organização Litro de Luz e o bairro.


A definição sobre os pontos de instalação dos postes de iluminação solar foi da própria comunidade, segundo a EDP. Moradores indicados como embaixadores passaram por uma formação e ajudaram a identificar os locais que mais necessitavam dessa iluminação complementar. 


Os postes sustentáveis de PVC e garrafa pet têm bateria com vida útil que pode variar de dois anos, no caso da bateria de chumbo, a 10 anos, no caso da de lítio. A autonomia da bateria é de cerca de três noites, considerando uso de 12 horas por noite, segundo a organização Litro de Luz. 


Já a garrafa pet pode ser trocada pelos moradores à medida que for ficando esbranquiçada ou amassada.

Instalação de postes com garrafa pet em bairro da Serra
Instalação de postes com garrafa pet em bairro da Serra Divulgação/EDP

Para Sofia Giambarba Furmanski, analista de Impacto Social da EDP, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com soluções sustentáveis aliadas ao desenvolvimento social das comunidades. 


“Levar energia renovável por meio de soluções inovadoras, sustentáveis e acessíveis é uma forma de contribuirmos para a melhoria da qualidade de vida e para o fortalecimento das comunidades onde atuamos, gerando transformação real nos territórios”, afirma.  


A instalação dos postes complementa outras iniciativas que a EDP vem realizando em Acréscimo das Laranjeiras. Em dezembro do ano passado, a distribuidora concluiu, em parceria com a ONG Moradigna, a reforma de 30 residências na localidade, resultando em instalações elétricas mais seguras e eficientes, que protegem as famílias contra riscos como curtos-circuitos e sobrecargas, ao mesmo tempo em que promovem economia no consumo de energia e condições de moradia mais dignas.  


As famílias também participaram de oficinas de conscientização sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica, com orientações sobre consumo consciente, leitura da conta de luz e segurança nas instalações. 


A EDP explicou que, até o fim de 2023, a comunidade de Acréscimo de Laranjeiras ainda não tinha autorização para a entrada regular dos serviços de energia, água e esgotamento sanitário, por se tratar de uma área em processo de regularização. A comunidade começou a receber obras de ligação de energia depois da regularização fundiária, em 2024. 

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