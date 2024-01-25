Investir em energia limpa veio para ficar e tornar futuro mais sustentável

Os investimentos em energia limpa emergem como uma alternativa promissora para aqueles que buscam retornos financeiros duradouros, alinhados com práticas sustentáveis . Nesse cenário, compreender a dinâmica e as oportunidades desse setor é crucial.

A energia limpa refere-se a fontes de energia que não emitem poluentes prejudiciais ao meio ambiente, diferenciando-se dos combustíveis fósseis. Em vez disso, provém de fontes renováveis que impulsionam geradores de energia. Esse campo abrange diversas modalidades, como eólica solar , geotérmica, maremotriz e hidráulica.

Energia limpa para o meio ambiente Crédito: Freepik

No âmbito do ESG (Ambiental, Social e Governança), a energia limpa desempenha um papel fundamental na categoria ambiental. Sendo proveniente de fontes renováveis, contribui para redução de emissões de gases e elimina o risco de esgotamento.

Quanto às oportunidades de investimento, existem diversas abordagens. Os fundos de investimento oferecem opções que vão desde debêntures até participação em empresas do setor. Os fundos de investimento de energia limpa possibilitam acesso a um mercado em expansão, focando em energia renovável. Investir em ações de empresas envolvidas no setor é outra alternativa, sem mencionar entidades específicas.

Os benefícios de investir em energia limpa são notáveis. Além de oferecer potencial de retorno financeiro, essa modalidade de investimento permite que os investidores ajam de maneira ética, contribuindo para causas ambientais e sociais positivas. O aumento constante na comercialização de energia, indicando um mercado atrativo, também é uma vantagem a ser considerada.

Acordo de Paris , como marco internacional para o controle das mudanças climáticas, impulsiona políticas públicas e incentivos fiscais. Essa dinâmica torna os investimentos em energia limpa ainda mais atraentes, criando um cenário propício para o crescimento sustentável.