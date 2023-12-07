Petrobras traz equipamento inovador para medir ventos no litoral do ES

O equipamento, capaz de medir a velocidade e direção do vento, ajuda muito nas decisões que precisam ser tomadas antes da implantação de projetos de geração eólica offshore. A Bravo é capaz de processar variáveis meteorológicas, como pressão atmosférica, temperatura do ar e umidade relativa, e oceanográficas, como ondas e correntes marítimas. Equipada com um sensor ótico, a boia mede a velocidade e a direção do vento entre 10 e 200 metros de altura. Os engenheiros e um algoritmo analisam tudo o que é coletado.
A energia que abastece o sistema vem de placas solares instaladas no próprio equipamento, que tem quatro metros de diâmetro, quatro metros de altura e pesa sete toneladas. O desenvolvimento foi feito a partir de uma parceria entre a Petrobras e os Senais de Rio Grande do Norte e Santa Catarina.
A boia que virá para o Espírito Santo está no Senai do Rio Grande do Norte já será um avanço em cima do que está instalado por lá. O atraso na chegada se deu justamente porque alguns equipamentos novos que serão acoplados ao sistema principal acabaram atrasando.
Em setembro, quando esteve em Vitória, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates,
disse que o Espírito Santo deve receber investimentos em dois parques eólicos em alto-mar, no Litoral Sul (Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy). Um dos investimentos será feito em parceria com a Equinor, que é a estatal norueguesa de petróleo, O outro será 100% Petrobras. Além das do Espírito Santo, haverá áreas de produção em cinco Estados.