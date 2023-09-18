ES é estratégico para Brasil ter gás competitivo, diz presidente da Petrobras

O diretor de Exploração de Produção, Joelson Mendes, que também veio a Vitória, destacou a posição logística favorável do Espírito Santo e disse que a campanha para encontrar gás natural está andando. "Estamos trabalhando e há poços a descobrir. Nosso objetivo é utilizar essa infraestrutura que está disponível e colocar o combustível, tão relevante para a transição energética no mercado. A estrutura que está de pé pode dar a viabilidade econômica que precisamos".

Jean Paul Prates falou do mercado de gás como um todo. "Acho importante o gás, estamos trabalhando para ofertar mais, mas não acho que seja a redenção. Estamos ampliando nossos investimentos aqui dentro, queremos melhorar a produtividade do que vem da Bolívia, também vamos trazer da Argentina, mas não vai ser o suficiente. Aliás, o Brasil não pode ficar dependente externamente de gás, não precisamos disso. Temos uma série de outros combustíveis que podem compor isso aí, inclusive limpos. Precisamos trabalhar com outras fontes".