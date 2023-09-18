Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tesouro municipal

Poucas vezes os municípios capixabas tiveram tanto dinheiro em caixa

Os 78 municípios do Espírito Santo fecharam 2022 com R$ 2,47 bilhões disponíveis. Desde 2020, as prefeituras do ES vêm registrando indicadores positivos de suficiência financeira

Públicado em 

18 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória
Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória: Capital é a cidade que fechou 2022 com o maior caixa Crédito: Fernando Madeira
Os 78 municípios do Espírito Santo fecharam 2022 com R$ 2,47 bilhões disponíveis no caixa. O montante é 22,8% superior aos R$ 2,01 bilhões registrados em 2021, valor já bem acima da média tradicional. Para efeito de comparação, em 2019, portanto antes da pandemia, as cidades do Estado fecharam o ano com uma disponibilidade de caixa de R$ 630 milhões. A suficiência financeira é uma ótima métrica para avaliar a saúde fiscal de curto prazo. Os dados estão na Revista Finanças dos Municípios Capixabas.  
Desde 2020, os municípios capixabas vêm registrando indicadores positivos de suficiência financeira. Naquele ano, a melhora da disponibilidade de caixa foi influenciada pelo fato de ser último ano de mandato, quando é proibido às administrações deixarem despesas para o exercício seguinte sem cobertura financeira, bem como pelo repasse de recursos da União aos estados e municípios a fim de reforçar os orçamentos para o enfrentamento da Covid-19. Assim, as prefeituras capixabas fecharam o exercício com uma sobra de caixa da ordem de R$ 1,21 bilhão, quase o dobro do ano anterior.
As maiores disponibilidades de caixa, em 31 de dezembro de 2022, foram registradas em Vitória (R$ 895,6 milhões), Presidente Kennedy (R$ 362,2 milhões), Aracruz (R$ 232,5 milhões), Serra (R$ 174,5 milhões), Vila Velha (R$ 80,8 milhões), Linhares (R$ 73,8 milhões), Colatina (R$ 56,8 milhões) e Cachoeiro de Itapemirim (R$ 52,5 milhões). Além do dado fiscal, tem uma questão política aqui, afinal, o ano de 2024 é de eleições municipais. Quem souber tomar conta do caixa e, claro, tiver planejamento e um bom operacional, terá boas condições de ampliar as entregas em pleno ano eleitoral.
Sem dúvida é o período de maior tranquilidade fiscal entre as prefeituras capixabas desde o começo da década passada, quando uma resolução do Senado implodiu o Fundap e afetou bastante os caixas municipais.  

Veja Também

Nater Coop abre novas lojas em Minas Gerais e Espírito Santo

Exportação de café: representantes do ES vão à Europa 'vender' sustentabilidade

Café conilon terá contratos negociados pela Bolsa de Valores

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Economia espírito santo Serra Vila Velha Vitória (ES) finanças ES Sul ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados