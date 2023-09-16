Exportação de café: representantes do ES vão à Europa 'vender' sustentabilidade

Nesta próxima semana, empresários, dirigentes de entidades e representantes de governos estarão na Europa para mais uma rodada de negociações e apresentações. Acontece em Genebra, na Suíça, nos dias 21 e 22 de setembro, o Swiss Coffee Forum & Dinner, um dos mais importantes eventos mundiais do setor. O encontro é organizado pela Associação Suíça de Comércio de Café, entidade que representa as empresas que movimentam um volume superior a 50% das exportações globais de café verde. O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, e o subsecretário de Desenvolvimento Rural, Michel Tesch, irão ao evento suíço e também serão recebidos pela Organização Internacional do Café (OIC) e pela Representação Permanente do Brasil junto aos Organismos Internacionais (Rebraslon), em Londres.