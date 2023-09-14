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Grupo Águia Branca compra a operação da BYD em Goiás

Companhia capixaba adquiriu a operação de vendas da montadora chinesa, que pertencia à rede Eurobike, no Estado do Centro-Oeste brasileiro

Públicado em 

14 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Novo BYD Seal chega ao Brasil com valor atrativo e características marcantes
Seal: sedã elétrico tem 531 cavalos e faz de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos Crédito: Divulgação/BYD
O Grupo Águia Branca segue avançando com o seu negócio de comércio de veículos. A companhia capixaba comprou a operação de vendas da gigante chinesa BYD em Goiás, que pertencia à rede EuroBike. Desde 1° de setembro, todas as concessionárias da BYD (atuais e expansões) em Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás são de responsabilidade do Grupo Águia Branca, que já é um dos cinco maiores revendedores de carros novos do Brasil.
"Acreditamos na marca, a estratégia é muito robusta. A BYD é a maior fabricante de carros elétricos do mundo e já é a terceira maior montadora no geral. Estamos muito animados e investindo forte no projeto", disse Marcelo Tinti, CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca.
Parceira dos chineses desde o início de 2021, logo que a BYD aportou por aqui, a Águia Branca vem surfando no sucesso dos híbridos e, principalmente, dos elétricos da marca no Brasil. Em agosto, as concessionárias de Minas e Espírito Santo venderam 285 carros. Em setembro, agora com Goiás, serão entregues 310. Hoje, são cinco concessionárias, até o final do primeiro semestre de 2024, serão 35 pontos de venda. "Estamos fazendo um investimento de R$ 80 milhões nesse projeto BYD", afirmou Marcelo Tinti.
Os valores do negócio em Goiás não foram divulgados.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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