Grupo Águia Branca compra a operação da BYD em Goiás

"Acreditamos na marca, a estratégia é muito robusta. A BYD é a maior fabricante de carros elétricos do mundo e já é a terceira maior montadora no geral. Estamos muito animados e investindo forte no projeto", disse Marcelo Tinti, CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca.

Parceira dos chineses desde o início de 2021, logo que a BYD aportou por aqui, a Águia Branca vem surfando no sucesso dos híbridos e, principalmente, dos elétricos da marca no Brasil. Em agosto, as concessionárias de Minas e Espírito Santo venderam 285 carros. Em setembro, agora com Goiás, serão entregues 310. Hoje, são cinco concessionárias, até o final do primeiro semestre de 2024, serão 35 pontos de venda. "Estamos fazendo um investimento de R$ 80 milhões nesse projeto BYD", afirmou Marcelo Tinti.