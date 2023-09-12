Em Vitória, ex-ministro Paulo Guedes se mostra otimista com o Brasil

Ex-ministro Paulo Guedes veio dar palestra em Vitória Crédito: Danniel Nardaci/UVV

Ministro da Economia no governo Jair Bolsonaro (2019-2023), Paulo Guedes veio a Vitória para um evento organizado pela UVV . A instituição de ensino tem Guedes como chanceler (uma espécie de representante e consultor qualificado). Na palestra de mais de uma hora para empresários e executivos, realizada nesta terça-feira (12), e também na entrevista para jornalistas, o ex-ministro, que estava nitidamente muito mais leve do que da última em esteve por aqui (em 26 de outubro do ano passado, a quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais), se mostrou otimista com a economia brasileira. Claro, não por ação do atual governo, mas pela conjuntura favorável.

"O Brasil tem vantagens comparativas muito relevantes, no agronegócio e na mineração, que atendem a algumas das grandes necessidades mundiais. Claro, importante agregarmos valor a isso, mas já são vantagens muito importantes em um mundo que precisará cada vez mais de comida e que irá cada vez mais se urbanizar. Além disso, tem a transição energética global. Temos uma matriz energética muito mais limpa que a média global, vamos ajudar muito nessa transição, sem dúvida, afinal, temos vento, água e sol. Os árabes, que sabem que o petróleo será cada vez menos relevante, e os europeus, que estão em uma situação de insegurança energética, já estão investindo pesado, assim como os chineses. Os americanos também virão, o contexto é muito positivo, podemos produzir amônia e hidrogênio verde a custo bastante competitivos", enumerou Guedes, que, recentemente, abriu a YVY, gestora focada nas oportunidades abertas pela transição energética.

Ele também destacou o fato de o Brasil, em um mundo com a geopolítica cada vez mais complicada, estar perto dos grandes mercados consumidores e ser amigo de todos. "Somos uma democracia estável, temos um grande mercado interno, não temos problemas graves com ninguém e ainda somos verdes. O futuro se mostra extraordinário, está tudo preparado, mas é aí que me lembro de uma pergunta que o velho Roberto Campos sempre me fazia: 'Paulo, tem algum risco de melhorar?'".