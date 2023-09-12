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Municípios do ES estão mais transparentes. Confira o ranking

Os dados são de 2023 e foram compilados pela ONG Transparência Capixaba. Dos 78 municípios avaliados, 52 obtiveram classificação 'ótimo' ou 'bom'

Públicado em 

12 set 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Mais transparência e serviços on-line nos municípios
Mais transparência e serviços on-line nos municípios Crédito: Freepik
A grande maioria dos 78 municípios do Espírito Santo avançou nas boas práticas de gestão e de transparência pública no último ano. É o que mostra o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023, organizado pela ONG Transparência Capixaba, com metodologia da Transparência Internacional/Brasil e apoio do Espírito Santo em Ação. Todos os portais de transparência e sites oficiais das 78 prefeituras do Estado foram analisados. Dos 78 municípios avaliados, 52 obtiveram classificação 'ótimo' ou 'bom'. Ao todo, 71 municípios tiveram avanço em suas notas e a média geral subiu de 53,65 pontos, em 2022, para 70,73 pontos, em 2023.
Em uma escala de 0 a 100, cinco prefeituras alcançaram a nota máxima, atendendo todos os critérios do ranking e ocupando o 1º lugar: Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Vila Velha e Vitória. Por outro lado, 26 ainda apresentam níveis insatisfatórios de transparência com classificação 'regular' e 'ruim'. Os maiores desafios para os municípios que ainda têm desempenho insatisfatório estão em assegurar transparência e participação social.

Arquivos & Anexos

Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023

As notas de todas as cidades do Espírito Santo.
Tamanho do arquivo: 136kb
Baixar
Para Adila Damiani, diretora-executiva da Transparência Capixaba, o ranking mostra o bom desempenho das prefeituras que se esforçaram na implementação em aspectos legais, assim como na promoção da transparência e da participação social. “Notou-se uma melhora na comunicação da maioria dos municípios com os cidadãos e também na disponibilização de dados públicos e na qualidade das informações publicizadas”,
O Ranking de Transparência e Governança Pública também avalia o quanto as prefeituras se esforçam para criar canais de participação da sociedade. Dessa forma, são verificadas plataformas para recebimento de denúncias anônimas e solicitação de informações, uso de redes sociais e oportunidades de participação da população na discussão do orçamento, por exemplo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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