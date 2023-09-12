Municípios do ES estão mais transparentes. Confira o ranking

Mais transparência e serviços on-line nos municípios Crédito: Freepik

A grande maioria dos 78 municípios do Espírito Santo avançou nas boas práticas de gestão e de transparência pública no último ano. É o que mostra o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023, organizado pela ONG Transparência Capixaba, com metodologia da Transparência Internacional/Brasil e apoio do Espírito Santo em Ação. Todos os portais de transparência e sites oficiais das 78 prefeituras do Estado foram analisados. Dos 78 municípios avaliados, 52 obtiveram classificação 'ótimo' ou 'bom'. Ao todo, 71 municípios tiveram avanço em suas notas e a média geral subiu de 53,65 pontos, em 2022, para 70,73 pontos, em 2023.

Em uma escala de 0 a 100, cinco prefeituras alcançaram a nota máxima, atendendo todos os critérios do ranking e ocupando o 1º lugar: Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Vila Velha e Vitória. Por outro lado, 26 ainda apresentam níveis insatisfatórios de transparência com classificação 'regular' e 'ruim'. Os maiores desafios para os municípios que ainda têm desempenho insatisfatório estão em assegurar transparência e participação social.

Arquivos & Anexos Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023 As notas de todas as cidades do Espírito Santo. Tamanho do arquivo: 136kb Baixar

Para Adila Damiani, diretora-executiva da Transparência Capixaba, o ranking mostra o bom desempenho das prefeituras que se esforçaram na implementação em aspectos legais, assim como na promoção da transparência e da participação social. “Notou-se uma melhora na comunicação da maioria dos municípios com os cidadãos e também na disponibilização de dados públicos e na qualidade das informações publicizadas”,