Jaecoo 7 Elite chega nesta semana às concessionárias do ES por R$ 179.990

A Omoda & Jaecoo lançou uma nova versão do Jaecoo 7, a Elite, que está em fase de pré-venda até o dia 11 de maio, com preço de R$ 179.990 – a partir do dia 12 de maio, passa a ser R$ 189.990. O SUV, que se torna o híbrido plug-in mais acessível do país, está disponível em lojas da marca no Brasil e na plataforma Webmotors.





No Espírito Santo, os representantes da marca chinesa são os grupos Prime e Orvel. O modelo está programado para chegar às concessionárias do Estado a partir deste sábado (9). A Omoda & Jaecoo Prime, em Vila Velha, está organizando um evento de lançamento do modelo para os clientes da loja, no sábado.





"O Jaecoo 7 Elite chega para consolidar nosso território de afirmação no mercado automotivo. É um veículo que entrega tecnologia de ponta e um refinamento estético superior, equilibrando perfeitamente o custo-benefício com a exclusividade que nossos clientes buscam", afirma o gestor Comercial da Prime Omoda Jaecoo, Antônio Carlos Soares.





O diretor comercial da Orvel Omoda Jaecoo, Bruno Fortes, ressalta que as expectativas da concessionária para o lançamento do Jaecoo 7 estão altas, considerando o momento da marca no país.





“A versão Elite é um produto que serve como porta de entrada para quem quer comprar um SUV híbrido plug-in, podendo ampliar o público, que é um dos objetivos da marca no Brasil. Também é um carro que, ainda que mais barato, não abre mão de um alto nível de tecnologia, conforto e design”, pontua.