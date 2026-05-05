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Super híbrido

Jaecoo 7 Elite chega nesta semana às concessionárias do ES por R$ 179.990

SUV se torna o híbrido plug-in mais barato do país e foi desenvolvido com base em observações de consumidores brasileiros; lançamento nas concessionárias acontece no dia 9 de maio

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 14:45

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

05 mai 2026 às 14:45
Jaecoo 7 Elite
O Jaecoo 7 Elite está em pré-venda até o dia 11 de maio por R$ 179.990 e, depois disso, passa a custar R$ 189.990. Omoda & Jaecoo/Divulgação

A Omoda & Jaecoo lançou uma nova versão do Jaecoo 7, a Elite, que está em fase de pré-venda até o dia 11 de maio, com preço de R$ 179.990 – a partir do dia 12 de maio, passa a ser R$ 189.990. O SUV, que se torna o híbrido plug-in mais acessível do país, está disponível em lojas da marca no Brasil e na plataforma Webmotors.


No Espírito Santo, os representantes da marca chinesa são os grupos Prime e Orvel. O modelo está programado para chegar às concessionárias do Estado a partir deste sábado (9). A  Omoda & Jaecoo Prime, em Vila Velha, está organizando um evento de lançamento do modelo para os clientes da loja, no sábado. 


"O Jaecoo 7 Elite chega para consolidar nosso território de afirmação no mercado automotivo. É um veículo que entrega tecnologia de ponta e um refinamento estético superior, equilibrando perfeitamente o custo-benefício com a exclusividade que nossos clientes buscam", afirma o gestor Comercial da Prime Omoda Jaecoo, Antônio Carlos Soares.


O diretor comercial da Orvel Omoda Jaecoo, Bruno Fortes, ressalta que as expectativas da concessionária para o lançamento do Jaecoo 7 estão altas, considerando o momento da marca no país.


“A versão Elite é um produto que serve como porta de entrada para quem quer comprar um SUV híbrido plug-in, podendo ampliar o público, que é um dos objetivos da marca no Brasil. Também é um carro que, ainda que mais barato, não abre mão de um alto nível de tecnologia, conforto e design”, pontua.

Jaecoo 7 Elite

A nova versão mantém o mesmo sistema Super Híbrido (Super Hybrid System - SHS) das outras configurações, que combina um motor 1.5 híbrido a combustão a um propulsor elétrico. O conjunto entrega até 1.200 km de autonomia combinada, sendo 79 km no modo elétrico, e 279 cv de potência combinada.


No interior, o SUV conta com central multimídia de 13,2”, carregador por indução refrigerado, câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento e iluminação ambiente. O pacote avançado de assistências à condução inclui frenagem automática de emergência, alerta de colisão, assistentes de faixa, piloto automático adaptativo e outras funções. Além disso, o porta-malas conta com abertura elétrica por presença.


Segundo a montadora, o Jaecoo 7 Elite foi desenvolvido exclusivamente para o mercado brasileiro, a partir de consultas realizadas com mais de 700 clientes no país. A marca, inclusive, completou em abril um ano no mercado brasileiro, tempo durante o qual foi realizada esta pesquisa e desenvolvido o novo produto. 


“Nosso crescimento no mercado brasileiro reflete uma estratégia clara: combinar tecnologia global com aplicação local. O Jaecoo 7 Elite é a expressão dessa visão. Um produto desenvolvido com precisão para atender o nosso consumidor”, destaca o vice-presidente Executivo da Omoda & Jaecoo Brasil, Roger Corassa. 


*Com informações da Omoda & Jaecoo.

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