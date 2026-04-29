Mais quatro marcas chinesas anunciam sua chegada ao Brasil este ano

Se no ano passado já tivemos um grande número de novas marcas chegando ao Brasil, principalmente com a volta do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, as expectativa para 2026 é de ver ainda mais montadoras, principalmente vindas da China. Com o Salão do Automóvel de Pequim ainda acontecendo, algumas já até adiantaram novidades que serão vistas por aqui.





Até agora, neste ano, já vimos a chegada da Jetour e da Changan (que aqui no Brasil vai se chamar Caoa Changan), ambas da Chery, que trouxe no ano passado a Omoda & Jaecoo e confirmou a chegada para 2026, da Lepas, com foco em SUVs de luxo.





Além disso, outros dois grandes grupos chineses que estrearam por aqui no ano passado, também já têm seu cronograma de lançamento de novas marcas ainda este ano. Como é o caso da Saic, dona da MG Motors, que agora traz a IM Motors para o país; e a Geely, que já anunciou a Lotus (apesar de ser britânica, a empresa integra o grupo chinês) e a Lynk & Co.