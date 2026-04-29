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Made in China

Mais quatro marcas chinesas anunciam sua chegada ao Brasil este ano

IM Motors, Lepas, Lotus e Lynk & Co: país se consolida como polo estratégico para eletrificação e veículos de alto padrão

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 15:59

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

29 abr 2026 às 15:59
A Lotus Cars, apesar de ser britânica, integra o pool de marcas da Geely
A Lotus Cars, apesar de ser britânica, integra o pool de marcas da Geely Lotus/Divulgação

Se no ano passado já tivemos um grande número de novas marcas chegando ao Brasil, principalmente com a volta do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, as expectativa para 2026 é de ver ainda mais montadoras, principalmente vindas da China. Com o Salão do Automóvel de Pequim ainda acontecendo, algumas já até adiantaram novidades que serão vistas por aqui. 


Até agora, neste ano, já vimos a chegada da Jetour e da Changan (que aqui no Brasil vai se chamar Caoa Changan), ambas da Chery, que trouxe no ano passado a Omoda & Jaecoo e confirmou a chegada para 2026, da Lepas, com foco em SUVs de luxo.


Além disso, outros dois grandes grupos chineses que estrearam por aqui no ano passado, também já têm seu cronograma de lançamento de novas marcas ainda este ano. Como é o caso da Saic, dona da MG Motors, que agora traz a IM Motors para o país; e a Geely, que já anunciou a Lotus (apesar de ser britânica, a empresa integra o grupo chinês) e a Lynk & Co.

IM Motors

O IM6 é um dos modelos da marca que chega em breve ao Brasil
O IM6 é um dos modelos da marca que chega em breve ao Brasil IM/Divulgação

A IM Motors, sigla para Intelligent Mobility, é a divisão premium de veículos elétricos (BEV) do grupo Saic Motor, que comercializou mais de 4,5 milhões de veículos globalmente em 2025. Com operação no Brasil sob a gestão da MG Motor, a marca foca em um público que demanda alto padrão de acabamento e tecnologias avançadas de assistência à condução. 


O diferencial reside na inteligência embarcada e na conectividade, posicionando seus produtos como referências em sofisticação e inovação dentro da transição energética. Quando for lançada no Brasil, a IM irá atuar no segmento premium.

Lepas

A Lepas nasce sob o guarda-chuva da Chery International com uma proposta distinta de design e posicionamento
A Lepas nasce sob o guarda-chuva da Chery International com uma proposta distinta de design e posicionamento Lepas/Divulgação

A Lepas nasce sob o guarda-chuva da Chery International com uma proposta distinta de design e posicionamento. Definida pela filosofia “Elegance Drives the World’, a marca evita a disputa focada puramente em números de potência e aposta na “sofisticação tropical” — uma adaptação estratégica para o Brasil que une qualidade percebida a um design refinado. 


Sua linha de SUVs inclui modelos como L4, L6 e L8, versões acima de carros da linha Tiggo, hoje fabricada pela Caoa Chery. A Lepas, no entanto, não terá qualquer ligação com a montadora sino-brasileira, seguindo o mesmo modelo da Omoda & Jaecoo.

Lotus Cars

A Lotus Cars oficializa seu retorno ao mercado brasileiro via LTS Brasil
A Lotus Cars oficializa seu retorno ao mercado brasileiro via LTS Brasil Lotus Cars/Divulgação

A icônica Lotus Cars (que rivaliza com a Porsche no mercado) oficializa seu retorno ao mercado brasileiro via LTS Brasil, sob a liderança do empresário e ex-piloto Clemente Faria Junior. A fabricante britânica, que rivaliza com a Porsche, traz ao país um legado de 79 vitórias na Fórmula 1 e o mantra de engenharia focado na redução de peso e performance aerodinâmica.


Diferentemente das marcas voltadas apenas à eletrificação urbana, a Lotus chega com portfólio que contempla combustão, híbridos plug-in e elétricos, mantendo sua identidade purista de alta performance esportiva.

Lynk & Co

A Lynk & Co chega com modelos com motorizações alternativas como gasolina e híbrida plug-in
A Lynk & Co chega com modelos com motorizações alternativas como gasolina e híbrida plug-in Lynk & Co/Divulgação

Fundada em 2016 pela Geely, a Lynk & Co é mais uma das empresas pertencentes ao grupo chinês, dono de marcas como Volvo e Zeekr (que estreou no Brasil no ano passado). Com foco em um público jovem e urbano, os  modelos 01 (SUV híbrido plug-in) e 06 (SUV compacto) ilustram sua proposta de tecnologia de ponta com um visual arrojado.


Diferentemente da Zeekr, cujos modelos são exclusivamente elétricos, a Lynk & Co tem a possibilidade de equipar seus modelos  com outros tipos de propulsão, como motor a gasolina e motorização híbrida plug-in.

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