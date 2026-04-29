ESTour projeta o Espírito Santo no cenário nacional e impulsiona nova fase do turismo

Por Yasmin Spiegel
Mais de 600 agentes de viagens, 20 operadoras e mais de 15h de conteúdo estratégico. Os números da ESTour, evento realizado no Aeroporto de Vitória entre os dias 25 a 29 de abril, ajudam a traduzir um pouco do que representa este novo momento do turismo no Estado.
Afinal, a iniciativa reforçou o posicionamento do Espírito Santo como um destino competitivo e pronto para crescer, com belezas naturais que vão do litoral às montanhas e passeios consolidados, com agroturismo, gastronomia e patrimônio cultural.
Nos três primeiros dias de evento, fechados para os profissionais do setor, rodadas de negócio, capacitações e até famtours (familiarization tour), ou seja, visitas guiadas para que agentes de viagem interessados em comercializar os passeios possam conhecer melhor o local, foram parte da programação.
Para quem não atua no segmento, mas deseja visitar o espaço e conhecer mais das belezas capixabas, nesta quarta-feira (29), a ESTour foi aberta ao público em geral, com entrada gratuita liberada a partir das 14h.
Como parte do evento, A Gazeta esteve presente com o painel Diálogos.AG, que trouxe o tema “Desbloqueando o potencial do turismo capixaba” e contou com a participação de Pedro Rigo, diretor-superintendente do Sebrae/ES, instituição que atua como co-realizadora do evento; e Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex. A mediação ficou por conta do colunista de A Gazeta Abdo Filho.
Para Pedro Rigo, o fortalecimento da cadeia produtiva é um dos principais objetivos do evento, com destaque para o engajamento do setor empresarial.
“O empresariado está motivado ao ver o Estado organizado e preparado. Esse evento mostrou para o Brasil que estamos prontos e queremos que vendam o Espírito Santo como destino”, disse Rigo, que ainda ressaltou que o crescimento recente do setor traz novos desafios.
“Estamos vivendo o melhor momento do turismo na história do Espírito Santo. Isso aumenta a responsabilidade de entregar um serviço de qualidade, com uma rede estruturada e preparada para receber o turista”, acrescentou.
Na avaliação do secretário de Estado de Turismo, Luciano Manoel Machado, o Espírito Santo realmente vive um momento inédito, de posicionamento forte e união, com potencialidades que vão de Itaúnas ao Pico da Bandeira sendo desenvolvidas positivamente.
“É o momento mais impactante da história do turismo capixaba. Estamos unindo o trade, dando visibilidade às nossas potencialidades e mostrando que estamos prontos. Hoje, o turismo já representa cerca de 8% do PIB e tem potencial para ser uma das engrenagens mais importantes do desenvolvimento econômico e social”, afirmou.
Inclusive, vale destacar que o turismo capixaba fechou 2025 com o melhor desempenho mensal dos últimos 11 anos, com um crescimento de 4,7% no setor, recuperando-se da queda de 2,5% registrada em 2024. Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), com base em resultados do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para Fernando Cinelli, o impacto do evento está diretamente ligado à conexão entre os diferentes atores do setor.
“Quando você faz um evento como esse, você conecta os atores e constrói o que chamamos de efeito de rede. O turismo funciona assim: uma boa experiência gera recomendação, que gera novas visitas e cria um ciclo virtuoso que fortalece o destino. Queremos, inclusive, consolidar a ESTour como uma agenda recorrente, e com maior participação da iniciativa privada”, ressaltou.
Confira no vídeo abaixo como foi o evento: