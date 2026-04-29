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Setor em crescimento

ESTour projeta o Espírito Santo no cenário nacional e impulsiona nova fase do turismo

Evento em Vitória reuniu lideranças e profissionais do setor em momento de análise sob as perspectivas de crescimento econômico no Estado; A Gazeta esteve presente com o painel Diálogos.AG

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 17:03

Públicado em 

29 abr 2026 às 17:03
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

ESTour registrou números positivos em sua primeira edição
ESTour registrou números positivos em sua primeira edição Arthur Louzada

Por Yasmin Spiegel


Mais de 600 agentes de viagens, 20 operadoras e mais de 15h de conteúdo estratégico. Os números da ESTour, evento realizado no Aeroporto de Vitória entre os dias 25 a 29 de abril, ajudam a traduzir um pouco do que representa este novo momento do turismo no Estado.

Afinal, a iniciativa reforçou o posicionamento do Espírito Santo como um destino competitivo e pronto para crescer, com belezas naturais que vão do litoral às montanhas e passeios consolidados, com agroturismo, gastronomia e patrimônio cultural. 

Nos três primeiros dias de evento, fechados para os profissionais do setor, rodadas de negócio, capacitações e até famtours (familiarization tour), ou seja, visitas guiadas para que agentes de viagem interessados em comercializar os passeios possam conhecer melhor o local, foram parte da programação. 

Para quem não atua no segmento, mas deseja visitar o espaço e conhecer mais das belezas capixabas, nesta quarta-feira (29), a ESTour foi aberta ao público em geral, com entrada gratuita liberada a partir das 14h. 

Como parte do evento, A Gazeta esteve presente com o painel Diálogos.AG, que trouxe o tema “Desbloqueando o potencial do turismo capixaba” e contou com a participação de Pedro Rigo, diretor-superintendente do Sebrae/ES,  instituição que atua como co-realizadora do evento; e Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex. A mediação ficou por conta do colunista de A Gazeta Abdo Filho.

Para Pedro Rigo, o fortalecimento da cadeia produtiva é um dos principais objetivos do evento, com destaque para o engajamento do setor empresarial. 

diretor-superintendente do Sebrae/ES
Pedro Rigo, diretor-superintendente do Sebrae/ES Arthur Louzada

“O empresariado está motivado ao ver o Estado organizado e preparado. Esse evento mostrou para o Brasil que estamos prontos e queremos que vendam o Espírito Santo como destino”, disse Rigo, que ainda ressaltou que o crescimento recente do setor traz novos desafios. 


“Estamos vivendo o melhor momento do turismo na história do Espírito Santo. Isso aumenta a responsabilidade de entregar um serviço de qualidade, com uma rede estruturada e preparada para receber o turista”, acrescentou.

Na avaliação do secretário de Estado de Turismo, Luciano Manoel Machado, o Espírito Santo realmente vive um momento inédito, de posicionamento forte e união, com potencialidades que vão de Itaúnas ao Pico da Bandeira sendo desenvolvidas positivamente.

Luciano Manoel Machado, secretário de Turismo do ES
Luciano Manoel Machado, secretário de Turismo do ES Arthur Louzada

“É o momento mais impactante da história do turismo capixaba. Estamos unindo o trade, dando visibilidade às nossas potencialidades e mostrando que estamos prontos. Hoje, o turismo já representa cerca de 8% do PIB e tem potencial para ser uma das engrenagens mais importantes do desenvolvimento econômico e social”, afirmou.

Inclusive, vale destacar que o turismo capixaba fechou 2025 com o melhor desempenho mensal dos últimos 11 anos, com um crescimento de 4,7% no setor, recuperando-se da queda de 2,5% registrada em 2024. Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), com base em resultados do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para Fernando Cinelli, o impacto do evento está diretamente ligado à conexão entre os diferentes atores do setor. 

Colunista Abdo Filho com o fundador e presidente da Apex, Fernando Cinelli
Colunista Abdo Filho com o fundador e presidente da Apex, Fernando Cinelli Arthur Louzada

“Quando você faz um evento como esse, você conecta os atores e constrói o que chamamos de efeito de rede. O turismo funciona assim: uma boa experiência gera recomendação, que gera novas visitas e cria um ciclo virtuoso que fortalece o destino. Queremos, inclusive, consolidar a ESTour como uma agenda recorrente, e com maior participação da iniciativa privada”, ressaltou. 


Confira no vídeo abaixo como foi o evento:

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