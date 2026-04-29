ESTour projeta o Espírito Santo no cenário nacional e impulsiona nova fase do turismo

“O empresariado está motivado ao ver o Estado organizado e preparado. Esse evento mostrou para o Brasil que estamos prontos e queremos que vendam o Espírito Santo como destino”, disse Rigo, que ainda ressaltou que o crescimento recente do setor traz novos desafios.





“Estamos vivendo o melhor momento do turismo na história do Espírito Santo. Isso aumenta a responsabilidade de entregar um serviço de qualidade, com uma rede estruturada e preparada para receber o turista”, acrescentou.