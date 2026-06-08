Pesquisas no ES revelam violência disfarçada de romance em músicas

Outro estudo sobre o tema foi conduzido no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) — campus Vitória. A professora Vivianne Freire Valladão pesquisou "O discurso misógino e machista em letras de músicas sertanejas", tanto na graduação quanto no mestrado. O foco, segundo ela, foi investigar as manifestações linguísticas e discursivas nas letras desse gênero musical.





Vivianne, que hoje faz doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), diz que tem costume de ouvir sertanejo e sua ideia era pesquisar um gênero que é bastante consumido no país, que gera muito lucro, mas é pouco questionado sobre o que dizem suas letras. "Quando a gente vai parar para ler e ouvir, se for olhar de modo crítico, de que modo isso atinge a sociedade?", questiona.





Ela pontua que já reproduziu algumas dessas músicas em sala de aula, com turmas de adolescentes. "As falas dos meninos costumam ser muito machistas, misóginas. Levei as músicas para poder fazer essa análise, essa reflexão."





A pesquisa usou referências teóricas para conectar a linguística à trajetória histórica do patriarcado no Brasil, analisando como o gênero musical reflete ideologias conservadoras. Ao examinar canções específicas, o estudo evidencia traços de relacionamentos abusivos e possessividade que são comercializados como entretenimento.





Assim como na pesquisa sobre violência simbólica, nesta, Vivianne reforça a ideia de mulher como propriedade do homem e naturalização de atitudes violentas, como se fossem excesso de cuidado e amor. Isso inclui a banalização de comportamentos como cárcere privado e punição, stalking (perseguição) e invasão de privacidade.

É comum também o homem culpar a mulher por suas próprias reações violentas ou pelo fim do relacionamento.





Na música "Bruto, rústico e sistemático", há o seguinte trecho: "Na muié, eu dei um jeito, corretivo do meu modo. No quarto deixei trancada, quinze dias aprisionada." A violência física e a privação de liberdade são justificadas como uma reação à suposta "falta de respeito" da mulher (por querer fazer topless), reforçando uma estrutura patriarcal onde o domínio masculino é indiscutível e a submissão feminina é exigida através da força.





Em "Casa Amarela", a letra retrata perseguição e culpabilização da vítima. O homem admite estar agindo como um "suspeito", ao adotar um comportamento criminoso de vigiar a ex-parceira, mas transfere a responsabilidade para a mulher ("a culpa é dela") e justifica sua obsessão por meio do "sofrimento amoroso."





Essa inversão, aponta a pesquisa, transforma o agressor em vítima e naturaliza comportamentos que podem preceder atos de violência extrema, como o feminicídio.

No estudo, Vivianne ainda diferencia o sertanejo raiz do universitário. Enquanto no primeiro as letras tratam mais de histórias e do cotidiano do homem do campo, o segundo é o que mais frequentemente reproduz discursos de posse e objetificação feminina, disfarçados de romantismo.





Tanto Amanda quanto Vivianne chegaram a considerar o funk como objeto de estudo, mas avaliaram que o gênero já é estigmatizado por sua origem na periferia e, também, por algumas letras já se mostrarem explícitas, especialmente no quesito objetificação feminina.





"No funk, a tendência já é pensar que vai ter algo violento, de sexualização feminina. Mas o sertanejo vem com essa ideia da romantização, e não é todo mundo que entende que é uma violência naturalizada", ressalta Vivianne.





"Com o funk, já existe certo preconceito, nem é todo lugar que toca. Já o sertanejo universitário está ali, naquele barzinho gourmet, num som baixinho, e você vai ouvindo, cantando, naturalizando aquelas ideias", completa Amanda.



Mas quem ouvir de forma crítica produções nacionais vai encontrar em cantigas de criança, como "O cravo brigou com a rosa", até no samba, pagode, rock, MPB, brega, entre outros gêneros, alguma música em que a violência contra a mulher é apenas entretenimento.