Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Todas Elas
  • Saiba quais são os direitos trabalhistas para vítimas de violência doméstica
Veja vídeo

Saiba quais são os direitos trabalhistas para vítimas de violência doméstica

Legislação garante às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar garantias no mercado de trabalho; saiba mais

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 09:18

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

07 mai 2026 às 09:18

Lei Maria da Penha está perto de completar 20 anos de vigência no mês de agosto e segue sendo um instrumento decisivo para a proteção das mulheres. Mais do que medidas protetivas contra o agressor, ela também oferece mecanismos de segurança no trabalho, assegurando que a vítima tenha condições de se manter financeiramente enquanto reorganiza a vida.


De acordo com a advogada trabalhista Monique Küster, a legislação não cria direitos trabalhistas no sentido estrito, mas estabelece medidas para preservar o emprego e a renda da mulher. “O artigo 9º da lei prevê a manutenção do vínculo trabalhista por até seis meses quando a vítima precisa se afastar do trabalho. Nesse período, ela não pode ser demitida e recebe benefício previdenciário”, explica.


O funcionamento é semelhante a outros afastamentos por benefício do INSS. Os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. Após o período, o pagamento é assumido pelo INSS até o limite de seis meses. Para ter direito, a trabalhadora precisa ter vínculo formal ou, no caso de autônomas e informais, estar contribuindo para o INSS.


As servidoras públicas contam ainda com a possibilidade de remoção prioritária, permitindo transferência para outro local de trabalho dentro da esfera municipal, estadual ou federal. “Essa garantia é importante para preservar a segurança, especialmente quando há risco iminente”, reforça..


Desde 2023, a Lei nº 14.542 ampliou a rede de proteção ao garantir prioridade no atendimento pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). Pelo menos 10% das vagas ofertadas devem ser reservadas às vítimas de violência doméstica. Além dessa norma, a Lei nº 14.457/2022, conhecida como “Emprega + Mulheres”, dá prioridade a essas mulheres em cursos de qualificação no Senai e Senac, garantindo permanência e ascensão no mercado de trabalho.

Apesar das garantias, Monique ressalta que a maior barreira é a falta de informação. “A lei existe há quase 20 anos e muitas mulheres não sabem que podem pedir esse afastamento. É pouco divulgada e, por isso, pouco utilizada”, pontua. Para acessar o direito, é necessário que a medida seja determinada pelo juiz da Vara de Violência Doméstica, geralmente junto com a concessão de medidas protetivas.


A advogada também lembra que, durante o afastamento, a demissão é nula. “Se houver dispensa nesse período, a trabalhadora pode pedir a anulação e buscar a reintegração na Justiça do Trabalho”, afirma.


Em contrapartida, não há estabilidade garantida no retorno, embora existam projetos de lei em tramitação para criar essa proteção. Segundo a advogada trabalhista, o tema em discussão é recente e possui espaço para ampliação de direitos.


Para Monique, essas garantias são essenciais para romper o ciclo da violência. “Muitas mulheres dependem economicamente do agressor. Manter o emprego ou ter acesso a novas oportunidades é fundamental para garantir autonomia e recomeçar, até mesmo em outra cidade, se necessário”, conclui.

Veja Também 

Imagem de destaque

Pizza, açaí e marmita: vítimas de violência usam 'códigos' para pedir socorro no ES

Imagem de destaque

Os serviços oferecidos pela Defensoria Pública para vítimas de violência doméstica

Imagem de destaque

Veja mapa de serviços de proteção à mulher em todas as cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Todas Elas Delegacia da Mulher Mulheres Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados