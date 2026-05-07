Saiba quais são os direitos trabalhistas para vítimas de violência doméstica

A Lei Maria da Penha está perto de completar 20 anos de vigência no mês de agosto e segue sendo um instrumento decisivo para a proteção das mulheres. Mais do que medidas protetivas contra o agressor, ela também oferece mecanismos de segurança no trabalho, assegurando que a vítima tenha condições de se manter financeiramente enquanto reorganiza a vida.





De acordo com a advogada trabalhista Monique Küster, a legislação não cria direitos trabalhistas no sentido estrito, mas estabelece medidas para preservar o emprego e a renda da mulher. “O artigo 9º da lei prevê a manutenção do vínculo trabalhista por até seis meses quando a vítima precisa se afastar do trabalho. Nesse período, ela não pode ser demitida e recebe benefício previdenciário”, explica.





O funcionamento é semelhante a outros afastamentos por benefício do INSS. Os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. Após o período, o pagamento é assumido pelo INSS até o limite de seis meses. Para ter direito, a trabalhadora precisa ter vínculo formal ou, no caso de autônomas e informais, estar contribuindo para o INSS.





As servidoras públicas contam ainda com a possibilidade de remoção prioritária, permitindo transferência para outro local de trabalho dentro da esfera municipal, estadual ou federal. “Essa garantia é importante para preservar a segurança, especialmente quando há risco iminente”, reforça..





Desde 2023, a Lei nº 14.542 ampliou a rede de proteção ao garantir prioridade no atendimento pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). Pelo menos 10% das vagas ofertadas devem ser reservadas às vítimas de violência doméstica. Além dessa norma, a Lei nº 14.457/2022, conhecida como “Emprega + Mulheres”, dá prioridade a essas mulheres em cursos de qualificação no Senai e Senac, garantindo permanência e ascensão no mercado de trabalho.