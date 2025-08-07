Segurança Pública

Veja mapa de serviços de proteção à mulher em todas as cidades do ES

O Espírito Santo já soma 13.880 casos de violência contra a mulher em 2025; número de feminicídios também aumentou em relação ao ano passado

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:35

Os pontos de ajuda à mulher estão distribuídos por todos os municípios capixabas. Crédito: Arte A Gazeta

Em um cenário de violência crescente, saber onde pedir ajuda pode salvar vidas. De acordo com o Observatório de Segurança Pública, mais de 13 mil mulheres já sofreram algum tipo de violência no Espírito Santo somente em 2025 — a maioria dentro da própria casa. Casos de feminicídio e tentativas também seguem em alta.

Pensando nisso, A Gazeta criou um mapa com os principais pontos de atendimento à mulher em situação de risco em todo o Estado. O objetivo é facilitar o acesso à rede de apoio e orientar vítimas, familiares e vizinhos sobre onde e como pedir ajuda. Os locais de ajuda à mulher estão distribuídos por todos os municípios capixabas. Veja o mapa a seguir:

Os pontos de atendimento incluem:

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams);

Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAMs);

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS);

Defensorias Públicas e Promotorias com atuação em casos de violência doméstica;

Serviços de saúde que realizam atendimento emergencial e psicossocial.

Não é preciso esperar a agressão física acontecer para pedir socorro. A Lei Maria da Penha prevê cinco tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Insultos, ameaças, controle financeiro, isolamento e vigilância excessiva são formas de violência e devem ser denunciadas.

Se você sofreu, presenciou ou conhece alguém que esteja passando por uma situação de violência doméstica, ligue 180. A central de atendimento à mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma anônima. Em caso de emergência imediata, ligue 190.

