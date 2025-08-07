Veja mapa de serviços de proteção à mulher em todas as cidades do ES

Estagiária / [email protected]
Editora do Núcleo de Reportagens / [email protected]
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:35
Em um cenário de violência crescente, saber onde pedir ajuda pode salvar vidas. De acordo com o Observatório de Segurança Pública, mais de 13 mil mulheres já sofreram algum tipo de violência no Espírito Santo somente em 2025 — a maioria dentro da própria casa. Casos de feminicídio e tentativas também seguem em alta.
Pensando nisso, A Gazeta criou um mapa com os principais pontos de atendimento à mulher em situação de risco em todo o Estado. O objetivo é facilitar o acesso à rede de apoio e orientar vítimas, familiares e vizinhos sobre onde e como pedir ajuda. Os locais de ajuda à mulher estão distribuídos por todos os municípios capixabas. Veja o mapa a seguir:
Os pontos de atendimento incluem:
Não é preciso esperar a agressão física acontecer para pedir socorro. A Lei Maria da Penha prevê cinco tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Insultos, ameaças, controle financeiro, isolamento e vigilância excessiva são formas de violência e devem ser denunciadas.
Se você sofreu, presenciou ou conhece alguém que esteja passando por uma situação de violência doméstica, ligue 180. A central de atendimento à mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma anônima. Em caso de emergência imediata, ligue 190.
