Home
>
Todas Elas
>
Veja mapa de serviços de proteção à mulher em todas as cidades do ES

Veja mapa de serviços de proteção à mulher em todas as cidades do ES

O Espírito Santo já soma 13.880 casos de violência contra a mulher em 2025; número de feminicídios também aumentou em relação ao ano passado

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Mikaella Campos

Editora do Núcleo de Reportagens / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:35

Os pontos de ajuda à mulher estão distribuídos por todos os municípios capixabas. Crédito: Arte A Gazeta

Em um cenário de violência crescente, saber onde pedir ajuda pode salvar vidas. De acordo com o Observatório de Segurança Pública, mais de 13 mil mulheres já sofreram algum tipo de violência no Espírito Santo somente em 2025 — a maioria dentro da própria casa. Casos de feminicídio e tentativas também seguem em alta.

Recomendado para você

O Espírito Santo já soma 13.880 casos de violência contra a mulher em 2025; número de feminicídios também aumentou em relação ao ano passado

Veja mapa de serviços de proteção à mulher em todas as cidades do ES

Podcast de A Gazeta estreia nesta quarta-feira (6), às 19h, com tema dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher

Agosto Lilás: live apresenta os caminhos para a vítima de violência pedir ajuda

Videocast de A Gazeta traz episódios semanais em agosto com especialistas e convidadas para discutir violência de gênero e o protagonismo feminino

'Ela Pod, Todas Podem' estreia com debates sobre direitos das mulheres

Pensando nisso, A Gazeta criou um mapa com os principais pontos de atendimento à mulher em situação de risco em todo o Estado. O objetivo é facilitar o acesso à rede de apoio e orientar vítimas, familiares e vizinhos sobre onde e como pedir ajuda. Os locais de ajuda à mulher estão distribuídos por todos os municípios capixabas. Veja o mapa a seguir: 

Os pontos de atendimento incluem:

  • Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams);
  • Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAMs);
  • Centros de Referência de Assistência Social (CRAS);
  • Defensorias Públicas e Promotorias com atuação em casos de violência doméstica;
  • Serviços de saúde que realizam atendimento emergencial e psicossocial.

Não é preciso esperar a agressão física acontecer para pedir socorro. A Lei Maria da Penha prevê cinco tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Insultos, ameaças, controle financeiro, isolamento e vigilância excessiva são formas de violência e devem ser denunciadas.

Se você sofreu, presenciou ou conhece alguém que esteja passando por uma situação de violência doméstica, ligue 180. A central de atendimento à mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma anônima. Em caso de emergência imediata, ligue 190.

Leia mais

Imagem - Casos de stalking, assédio e importunação sexual aumentam no ES

Casos de stalking, assédio e importunação sexual aumentam no ES

Imagem - Feminicídios representam 41% dos assassinatos de mulheres no ES

Feminicídios representam 41% dos assassinatos de mulheres no ES

Imagem - Mais de 100 mil medidas protetivas são descumpridas no país

Mais de 100 mil medidas protetivas são descumpridas no país

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais