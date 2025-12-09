Todas Elas

Feira de empreendedoras reúne artesanato, roupas e gastronomia em Vitória

Com venda de produtos de casa, beleza e artes, exposição acontece nesta quarta (10) e quinta-feira (11), das 8h às 17h30, na Casa do Cidadão

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:38

A Feira de Mulheres Empreendedoras vai acontecer na Casa do Cidadão, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A próxima edição da Feira de Mulheres Empreendedoras vai unir a economia criativa e o combate à violência contra a mulher. Com vendas de roupas, acessórios, perfumaria, bordados, crochê, tricô, artigos para casa, artesanato em madeira e resina, além de opções de gastronomia artesanal, o evento incentiva a geração de renda e valoriza a autonomia financeira feminina. A feira acontece na quarta (10) e quinta-feira (11), das 8h30 às 17h30, na Casa do Cidadão, em Vitória.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) e compõe a programação dos 16 Dias de Ativismo - Vitória pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A ação visa ampliar a oportunidade de vendas, fortalecer negócios que sejam liderados por mulheres e contribuir com o protagonismo feminino, mais liberdade e protagonismo das empreendedoras.

De acordo com o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a iniciativa colabora com a geração de renda e possibilita mais segurança para a mulher. “Participar dos 16 Dias de Ativismo com uma feira como esta mostra que Vitória acredita na força do trabalho feminino para abrir caminhos de autonomia, dignidade e novas oportunidades”, afirma o secretário.

Quando apoiamos mulheres empreendedoras, fortalecemos um dos pilares mais importantes no enfrentamento à violência: a independência financeira Luciano Forrechi Secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho

Criada em 2022 pela Coordenação de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, da Semcid, a Feira de Mulheres Empreendedoras valoriza o talento de artesãs e empreendedoras atendidas pelos serviços da Casa do Cidadão, fortalecendo pequenos negócios que se tornam ferramentas de emancipação e proteção social.

Serviço

Feira de Mulheres Empreendedoras

Local: Casa do Cidadão - Avenida Maruípe, 2.544, Vitória

Casa do Cidadão - Avenida Maruípe, 2.544, Vitória Data: Quarta (10) e quinta-feira (11)

Quarta (10) e quinta-feira (11) Horário: 8h30 às 17h30

