Home
>
Todas Elas
>
Feira de empreendedoras reúne artesanato, roupas e gastronomia em Vitória

Feira de empreendedoras reúne artesanato, roupas e gastronomia em Vitória

Com venda de produtos de casa, beleza e artes, exposição acontece nesta quarta (10) e quinta-feira (11), das 8h às 17h30, na Casa do Cidadão

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:38

A próxima edição da Feira de Mulheres Empreendedoras acontece na Casa do Cidadão, em Vitória
A Feira de Mulheres Empreendedoras vai acontecer na Casa do Cidadão, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A próxima edição da Feira de Mulheres Empreendedoras vai unir a economia criativa e o combate à violência contra a mulher. Com vendas de roupas, acessórios, perfumaria, bordados, crochê, tricô, artigos para casa, artesanato em madeira e resina, além de opções de gastronomia artesanal, o evento incentiva a geração de renda e valoriza a autonomia financeira feminina. A feira acontece na quarta (10) e quinta-feira (11), das 8h30 às 17h30, na Casa do Cidadão, em Vitória.

Recomendado para você

Com venda de produtos de casa, beleza e artes, exposição acontece nesta quarta (10) e quinta-feira (11), das 8h às 17h30, na Casa do Cidadão

Feira de empreendedoras reúne artesanato, roupas e gastronomia em Vitória

Ao receber homenagem, ministra do STF ressaltou as injustiças contra mulheres e a escalada de feminicídios

Cármen Lúcia diz que Judiciário ainda é machista e sexista e cobra ação contra matança de mulheres

Legislação isenta quem for se inscrever em certame para cargo ou emprego público, e em processos seletivos para contratação de pessoal, por tempo determinado e indeterminado

Mulheres vítimas de violência doméstica terão isenção de taxa em concurso no ES

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) e compõe a programação dos 16 Dias de Ativismo - Vitória pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A ação visa ampliar a oportunidade de vendas, fortalecer negócios que sejam liderados por mulheres e contribuir com o protagonismo feminino, mais liberdade e protagonismo das empreendedoras.

De acordo com o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a iniciativa colabora com a geração de renda e possibilita mais segurança para a mulher. “Participar dos 16 Dias de Ativismo com uma feira como esta mostra que Vitória acredita na força do trabalho feminino para abrir caminhos de autonomia, dignidade e novas oportunidades”, afirma o secretário.

Quando apoiamos mulheres empreendedoras, fortalecemos um dos pilares mais importantes no enfrentamento à violência: a independência financeira

Luciano Forrechi

Secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho

Criada em 2022 pela Coordenação de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, da Semcid, a Feira de Mulheres Empreendedoras valoriza o talento de artesãs e empreendedoras atendidas pelos serviços da Casa do Cidadão, fortalecendo pequenos negócios que se tornam ferramentas de emancipação e proteção social.

Serviço

  • Feira de Mulheres Empreendedoras
  • Local: Casa do Cidadão -  Avenida Maruípe, 2.544, Vitória
  • Data: Quarta (10) e quinta-feira (11)
  • Horário: 8h30 às 17h30

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Artesanato Empreendedorismo Feminino

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais