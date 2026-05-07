Trio é preso após furto de eletrônicos em loja no Centro de Alegre

Dois homens foram presos após arrombarem e furtarem produtos de uma loja no Centro de Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O crime aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (6). Um terceiro suspeito também foi preso por receptação, após ser encontrado com um dos objetos levados do comércio.
De acordo com a Polícia Militar, a proprietária do estabelecimento relatou que os suspeitos arrombaram a grade e a porta de vidro da loja antes de invadirem o local. Entre os itens furtados estavam um drone, uma caixa de som, um tablet, fones de ouvido, caixas de celulares de diferentes modelos, uma máquina de cortar pelo de cachorro e R$ 1.691 em dinheiro.
Após buscas, os suspeitos foram localizados e encaminhados para a delegacia do município. A Polícia Civil informou que os homens de 25 e 37 anos foram autuados em flagrante por furto qualificado, e o de 34 anos por receptação. Apesar das prisões, parte dos materiais furtados e o dinheiro levado não foram recuperados.