Deepfakes sexuais: violência gerada por IA fica mais comum e expõe meninas

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou, no início do ano, que deepfakes — imagens, vídeos ou áudios criados ou alterados por IA para parecerem reais — são cada vez mais usados para produzir material sexualizado envolvendo crianças. O processo inclui práticas como a “nudificação”, em que ferramentas de IA removem ou alteram roupas em fotografias para criar imagens falsas de nudez.







Exatamente o que vivenciaram adolescentes de uma escola particular de Vitória. A mãe de uma delas denunciou um aluno por ter manipulado foto antiga das colegas usando IA para criar imagens falsas de nudez e, ainda, compartilhou o material com outros estudantes.





Essa mãe tornou o caso público, mas nem sempre a violência chega às esferas investigativas. Até o fim de abril, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), por exemplo, não tinha registros oficiais da prática.





“A gente sabe que isso acontece, só que muitas vezes, entre acontecer o fato e a vítima levar essa denúncia ao poder público, há uma grande diferença”, observa o delegado-adjunto Ícaro Olimpio, destacando a importância do registro do boletim de ocorrência para deter o criminoso.





No mês passado, por exemplo, a Polícia Civil de São Paulo passou a investigar um influencer que usou IA para manipular imagens de jovens em igreja.





Juliana Cunha, diretora de Projetos Especiais da Safernet (organização não-governamental que atua desde 2005 na manutenção dos direitos humanos na internet) conta que, num intervalo de seis meses, de agosto de 2024 a fevereiro de 2025, foram registrados 17 episódios em 11 Estados.







“Mas é óbvio que esse número é subestimado. No caso das escolas, por exemplo, às vezes envolvia múltiplas vítimas, todas do sexo feminino”, pontua.





Ela reforça o recorte de gênero nesse tipo de violência, pois são as meninas e mulheres que são alvo prioritário. “Em alguns desses casos, o conteúdo foi comercializado em grupos fechados do Telegram porque tem essa questão financeira associada”, acrescenta.





Questionado sobre a responsabilização de plataformas, o delegado Ícaro diz que este é um caminho, mas diz ser importante também buscar meios não apenas de punição, mas também de prevenção, para que grandes empresas de tecnologia restrinjam o uso de IA para a produção de deepfakes sexuais.





"É preciso haver pressão política, global, dos legisladores para punir e cobrar multas altíssimas das empresas. Talvez, assim, se sintam pressionadas e adotem as medidas", complementa a diretora da Safernet.