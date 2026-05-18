Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Todas Elas
  • Deepfakes sexuais: violência gerada por IA fica mais comum e expõe meninas
Dia de Combate ao Abuso Sexual Infantil

Deepfakes sexuais: violência gerada por IA fica mais comum e expõe meninas

Imagens, vídeos e áudios criados ou alterados por inteligência artificial para parecerem reais são usados na produção de material sexualizado e compartilhados nas redes

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 11:43

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 mai 2026 às 11:43

O avanço da tecnologia traz um desafio que, muitas vezes, as leis não conseguem acompanhar. Casos recentes, no Espírito Santo e país afora, revelam uma situação cada vez mais comum: a criação de deepfakes sexuais, de meninas e mulheres, geradas por inteligência artificial (IA). Não se trata apenas de manipulação de imagem, mas uma sofisticação da violência.


Neste 18 de maio, Dia de Combate ao Abuso Sexual Infantil – em memória à menina Araceli Cabrera Crespo, morta em 1973 –, profissionais que atuam no enfrentamento a crimes cibernéticos revelam um pouco desse cenário e as dificuldades encontradas pelo caminho. 

Meninas são as principais vítimas de manipulação de imagem geradas por IA. Freepik

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou, no início do ano, que deepfakes — imagens, vídeos ou áudios criados ou alterados por IA para parecerem reais — são cada vez mais usados para produzir material sexualizado envolvendo crianças. O processo inclui práticas como a “nudificação”, em que ferramentas de IA removem ou alteram roupas em fotografias para criar imagens falsas de nudez.


Exatamente o que vivenciaram adolescentes de uma escola particular de Vitória. A mãe de uma delas denunciou um aluno por ter manipulado foto antiga das colegas usando IA para criar imagens falsas de nudez e, ainda, compartilhou o material com outros estudantes.


Essa mãe tornou o caso público, mas nem sempre a violência chega às esferas investigativas. Até o fim de abril, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), por exemplo, não tinha registros oficiais da prática. 


“A gente sabe que isso acontece, só que muitas vezes, entre acontecer o fato e a vítima levar essa denúncia ao poder público, há uma grande diferença”, observa o delegado-adjunto Ícaro Olimpio, destacando a importância do registro do boletim de ocorrência para deter o criminoso.


No mês passado, por exemplo, a Polícia Civil de São Paulo passou a investigar um influencer que usou IA para manipular imagens de jovens em igreja.


Juliana Cunha, diretora de Projetos Especiais da Safernet (organização não-governamental que atua desde 2005 na manutenção dos direitos humanos na internet) conta que, num intervalo de seis meses, de agosto de 2024 a fevereiro de 2025, foram registrados 17 episódios em 11 Estados.


“Mas é óbvio que esse número é subestimado. No caso das escolas, por exemplo, às vezes envolvia múltiplas vítimas, todas do sexo feminino”, pontua.


Ela reforça o recorte de gênero nesse tipo de violência, pois são as meninas e mulheres que são alvo prioritário. “Em alguns desses casos, o conteúdo foi comercializado em grupos fechados do Telegram porque tem essa questão financeira associada”, acrescenta. 


Questionado sobre a responsabilização de plataformas, o delegado Ícaro diz que este é um caminho, mas diz ser importante também buscar meios não apenas de punição, mas também de prevenção, para que grandes empresas de tecnologia restrinjam o uso de IA para a produção de deepfakes sexuais. 


"É preciso haver pressão política, global, dos legisladores para punir e cobrar multas altíssimas das empresas. Talvez, assim, se sintam pressionadas e adotem as medidas", complementa a diretora da Safernet. 

Comportamento virtual

Para Juliana, o uso de IA provocou uma mudança rápida no comportamento virtual e as instituições, particularmente as escolas, estão se manifestando de maneira insuficiente para combater esse tipo de violência.


“A escola não responde de forma célere e a situação acaba se agravando. Há uma revitimização grande das meninas”, analisa. 


Para evitar entrar na mira desses criminosos, o delegado Ícaro recomenda mais cautela no ambiente digital.


"A pessoa deve tentar se expor o mínimo possível, manter redes sociais fechadas, restrita só aos amigos. Embora a gente não possa culpar a vítima, porque o erro é do criminoso, de quem está usando a inteligência artificial para uma má conduta, se tem algo que a gente pode recomendar é tentar não se expor."


Apesar de não haver uma legislação que trate especificamente desses casos, Juliana Cunha lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) já traz, antes mesmo do advento da versão digital, previsões de punição para quem divulga cenas simuladas de sexo entre crianças e adolescentes, ou imagens de estupro e violência sexual de pessas vulneráveis.

Veja Também 

Araceli Cabrera Crespo

Após 53 anos, Caso Araceli tem busca por reparação histórica em órgão internacional

Imagem de destaque

Mãe denuncia aluno que usou IA para criar fotos da filha nua em escola de Vitória

Imagem de destaque

Imagens falsas: uso de deepfakes por adolescentes tem implicações jurídicas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Violência Sexual Estupro de vulnerável Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geovani Silva, ex-jogador do Vasco
Geovani Silva é homenageado por estrelas do futebol brasileiro
Imagem de destaque
Mãe é presa por deixar filha de 5 anos sozinha em casa em Linhares
Geovani Silva, no Bologna
Geovani Silva no futebol internacional: Ídolo do Vasco levou talento à Europa e ao México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados