Geovani Silva no futebol internacional: Ídolo do Vasco levou talento à Europa e ao México

A morte de Geovani Silva, aos 62 anos, nesta segunda-feira, encerra a trajetória de um dos jogadores capixabas mais talentosos da história — dentro e fora do país. Após se consolidar como ídolo do Vasco e ganhar espaço na Seleção Brasileira, o ex-meia levou seu futebol para a Europa e o México, acumulando passagens por Itália, Alemanha e futebol mexicano ao longo da década de 1990.





Transferência para o futebol italiano





Após se destacar nacionalmente com a camisa do Vasco da Gama e conquistar espaço na Seleção Brasileira, Geovani Silva iniciou sua trajetória no futebol internacional em 1989, ao ser contratado pelo Bologna, da Itália. Atuando na competitiva Serie A, permaneceu no clube italiano até 1991.





Em seguida, ainda em 1991, transferiu-se para o Karlsruher SC, da Alemanha, equipe da Bundesliga. Embora tenha tido uma passagem mais curta, com somente 17 jogos disputados, Geovani marcou três gols e ajudou a sua equipe a escapar do rebaixamento naquela temporada.





Depois de um período de retorno ao futebol brasileiro, voltou a atuar fora do país em 1993, quando foi contratado pelo Tigres UANL, do México. No clube mexicano, jogou até 1994, contribuindo com sua experiência e qualidade técnica no processo de reestruturação da equipe, que à época disputava a primeira divisão do Campeonato Mexicano.



