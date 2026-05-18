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Futebol Capixaba

Geovani Silva no futebol internacional: Ídolo do Vasco levou talento à Europa e ao México

Após brilhar no Vasco e na Seleção Brasileira, ex-meia atuou pelo Bologna, da Itália, Karlsruher SC, da Alemanha, e Tigres UANL, do México

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2026 às 12:38
Geovani Silva, no Bologna
Bologna FC

A morte de Geovani Silva, aos 62 anos, nesta segunda-feira, encerra a trajetória de um dos jogadores capixabas mais talentosos da história — dentro e fora do país. Após se consolidar como ídolo do Vasco e ganhar espaço na Seleção Brasileira, o ex-meia levou seu futebol para a Europa e o México, acumulando passagens por Itália, Alemanha e futebol mexicano ao longo da década de 1990.


Transferência para o futebol italiano


Após se destacar nacionalmente com a camisa do Vasco da Gama e conquistar espaço na Seleção Brasileira, Geovani Silva iniciou sua trajetória no futebol internacional em 1989, ao ser contratado pelo Bologna, da Itália. Atuando na competitiva Serie A, permaneceu no clube italiano até 1991.


Em seguida, ainda em 1991, transferiu-se para o Karlsruher SC, da Alemanha, equipe da Bundesliga. Embora tenha tido uma passagem mais curta, com somente 17 jogos disputados, Geovani marcou três gols e ajudou a sua equipe a escapar do rebaixamento naquela temporada.


Depois de um período de retorno ao futebol brasileiro, voltou a atuar fora do país em 1993, quando foi contratado pelo Tigres UANL, do México. No clube mexicano, jogou até 1994, contribuindo com sua experiência e qualidade técnica no processo de reestruturação da equipe, que à época disputava a primeira divisão do Campeonato Mexicano.


Geovani no futebol europeu
Reprodução/Instagram

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