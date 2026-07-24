Dupla se joga em valão para fugir da Guarda em Vila Velha

A perseguição começou quando três guardas municipais que faziam patrulhamento de motocicleta perceberam que o condutor da moto estava sem capacete. Os agentes deram ordem de parada, mas a dupla acelerou e fugiu.





De acordo com a Guarda, entre o piloto e o garupa havia uma sacola com grande quantidade de material. Durante a fuga, os suspeitos passaram a descartar parte do conteúdo.





"Eles viram que não iam conseguir ganhar da nossa equipe, porque o piloto não tinha habilitação e não era muito experiente na condução da moto. Então, se jogaram no valão com a intenção de nadar para o outro lado e fugir correndo", afirmou o subinspetor Santana.