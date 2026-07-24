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Cobilândia

Dupla se joga em valão para fugir da Guarda em Vila Velha

Mais de 1,2 mil pinos de cocaína foram apreendidos, além de porções de maconha, crack e munição. Um suspeito foi preso

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2026 às 12:51
Dupla se jogou com moto em valão para fugir da Guarda Municipal em Vila Velha, Espírito Santo
Dupla se jogou com moto em valão para fugir da Guarda Municipal em Vila Velha, Espírito Santo Redes sociais

Um jovem de 19 anos foi preso após uma perseguição da Guarda Municipal de Vila Velha que terminou com a apreensão de mais de 1,2 mil pinos de cocaína, além de porções de maconha, crack e munição. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (23), no bairro Cobilândia, quando dois suspeitos tentaram escapar dos agentes ao se jogarem, com uma moto, em um valão.


O preso foi identificado como Erick Soares Gomes, de 19 anos. Segundo a Guarda Municipal, ele já possui passagem por tráfico de drogas e confessou onde parte dos entorpecentes estava escondida.

Dupla se jogou com moto em valão para fugir da Guarda Municipal em Vila Velha e drogas foram apreendidas
Drogas apreendidas Divulgação | GMVV

Fuga e perseguição

A perseguição começou quando três guardas municipais que faziam patrulhamento de motocicleta perceberam que o condutor da moto estava sem capacete. Os agentes deram ordem de parada, mas a dupla acelerou e fugiu.


De acordo com a Guarda, entre o piloto e o garupa havia uma sacola com grande quantidade de material. Durante a fuga, os suspeitos passaram a descartar parte do conteúdo. 


"Eles viram que não iam conseguir ganhar da nossa equipe, porque o piloto não tinha habilitação e não era muito experiente na condução da moto. Então, se jogaram no valão com a intenção de nadar para o outro lado e fugir correndo", afirmou o subinspetor Santana.


Após atravessarem o valão, os dois correram em direções diferentes. Um deles foi alcançado e preso pelos guardas. Segundo a corporação, o suspeito indicou onde havia mais drogas escondidas. Erick foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Conforme relato dele aos guardas, atuaria no tráfico de drogas em bairros de Vila Velha e Cariacica.


Ainda segundo a Guarda, o suspeito afirmou ser um dos responsáveis pela distribuição de drogas no bairro Sotelândia, em Cariacica, e por abastecer Cobilândia, em Vila Velha.

Erick Soares Gomes, de 19 anos, foi preso após tentar escapar de abordagem da Guarda Municipal em Vila Velha
Erick Soares Gomes, de 19 anos, foi preso após tentar escapar de abordagem da Guarda Municipal em Vila Velha TV Gazeta

O segundo suspeito conseguiu fugir e não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem.


A Polícia Civil foi procurada para informar quais procedimentos foram adotados em relação ao suspeito detido, mas não havia respondido até a publicação desta matéria. 


A reportagem tenta localizar a defesa de Erick. O espaço segue aberto para manifestação.

(Com informações de Vinícius Colini, TV Gazeta)

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