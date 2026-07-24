Operadora de internet contrata novos profissionais no ES

Já para ocupar a função de auxiliar de instalação e reparo é necessário ter o ensino médio e disponibilidade para viagens, sendo um diferencial o conhecimento em rede de telecomunicação.

O posto de técnico de suporte NOC determina que o candidato tenha graduação em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou áreas afins, além de ter conhecimento em monitoramento de redes de computadores, serviços de internet e Zabbix/Grafana e experiência em fibra óptica, PPPoE, roteadores e protocolos BGP/OSPF.





Quem tem o nível médio, conhecimento do Pacote Office e experiência com atendimento ao cliente pode se candidatar ao cargo de assistente de experiência do cliente.