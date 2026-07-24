Operadora de internet contrata novos profissionais no ES

A operadora capixaba de internet Loga está com novas oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo. Os postos são para profissionais atuarem em Vila Velha, Piúma e Cachoeiro de Itapemirim.
A empresa informou que as vagas são para os cargos de:
- Assistente de marketing
- Auxiliar de instalação e reparo
- Técnico de suporte NOC
- Assistente de experiência do cliente.
O cargo de assistente de marketing exige que o candidato tenha graduação em andamento em área relacionada.
Já para ocupar a função de auxiliar de instalação e reparo é necessário ter o ensino médio e disponibilidade para viagens, sendo um diferencial o conhecimento em rede de telecomunicação.
O posto de técnico de suporte NOC determina que o candidato tenha graduação em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou áreas afins, além de ter conhecimento em monitoramento de redes de computadores, serviços de internet e Zabbix/Grafana e experiência em fibra óptica, PPPoE, roteadores e protocolos BGP/OSPF.
Quem tem o nível médio, conhecimento do Pacote Office e experiência com atendimento ao cliente pode se candidatar ao cargo de assistente de experiência do cliente.
Os interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto ou cadastrá-lo em Trabalhe na Loga no site www.loga.net.br.
A Loga, além de ter o selo Great Place to Work (GPTW), oferece salário compatível com o mercado e benefícios como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e convênio farmácia.
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