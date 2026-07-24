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Oportunidades

Operadora de internet contrata novos profissionais no ES

Postos são destinados para cargos de níveis médio e superior; profissional vão atuar em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 13:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jul 2026 às 13:56
Sede da Logo Internet
Sede da Logo Internet Divulgação

A operadora capixaba de internet Loga está com novas oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo. Os postos são para profissionais atuarem em Vila Velha, Piúma e Cachoeiro de Itapemirim.


A empresa informou que as vagas são para os cargos de:

  • Assistente de marketing
  • Auxiliar de instalação e reparo
  • Técnico de suporte NOC 
  • Assistente de experiência do cliente.


O cargo de assistente de marketing exige que o candidato tenha graduação em andamento em área relacionada. 

Já para ocupar a função de auxiliar de instalação e reparo é necessário ter o ensino médio e disponibilidade para viagens, sendo um diferencial o conhecimento em rede de telecomunicação.

 

O posto de técnico de suporte NOC determina que o candidato tenha graduação em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou áreas afins, além de ter conhecimento em monitoramento de redes de computadores, serviços de internet e Zabbix/Grafana e experiência em fibra óptica, PPPoE, roteadores e protocolos BGP/OSPF. 


Quem tem o nível médio, conhecimento do Pacote Office e experiência com atendimento ao cliente pode se candidatar ao cargo de assistente de experiência do cliente.

Os interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto ou cadastrá-lo em Trabalhe na Loga no site www.loga.net.br


A Loga, além de ter o selo Great Place to Work (GPTW), oferece salário compatível com o mercado e benefícios como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e convênio farmácia.

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