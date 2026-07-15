Vale, ArcelorMittal, Simec e 12 mais empresas abrem vagas de emprego no ES

Vale, ArcelorMittal Tubarão, Simec e outras 12 grandes empresas, instaladas no Espírito Santo, estão com vagas de emprego e estágio abertas na Grande Vitória. Há postos em Cariacica, Viana, Vila Velha e Serra, disponíveis para profissionais de diversos níveis de escolaridade.





Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira das organizações. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.