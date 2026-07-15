Vale, ArcelorMittal, Simec e 12 mais empresas abrem vagas de emprego no ES

Vale, ArcelorMittal Tubarão, Simec e outras 12 grandes empresas, instaladas no Espírito Santo, estão com vagas de emprego e estágio abertas na Grande Vitória. Há postos em Cariacica, Viana, Vila Velha e Serra, disponíveis para profissionais de diversos níveis de escolaridade.
Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira das organizações. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.
Confira as vagas
ADCOS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: a maioria na Serra
- Assistente administrativo
- Analista fiscal
- Conferente
- Vendedor de loja (Vitória e Vila Velha)
ARCELORMITTAL TUBARÃO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas na Serra
- Eletrotécnico
- Operador de máquinas de tubos
ARGALIT
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas para Viana
- Eletromecânico de manutenção industrial
- Assistente financeiro
- Assistente de marketing
- Artífice de manutenção industrial
- Auxiliar de produção
- Conferente
- Consultor de vendas interno
BIANCOGRÊS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: a maioria na Serra
- Analista de Almoxarifado (Serra)
- Analista fiscal
- Aprendiz administrativo
- Auxiliar de limpeza industrial
- Auxiliar de serviços operacionais
- Auxiliar de serviços gerais pcd
- Comprador
- Especialista de manutenção elétrica
- Estágio de engenharia
- Inspetor de CQPA
- Promotor de vendas (Vila Velha e Serra)
- Oficial de manutenção predial
- Operador de classificação
- Operador de empilhadeira
- Operador de jazida (Aracruz)
- Operador industrial
- Técnico de automação
CEDISA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas na Serra
- Auxiliar de armazenista
- Auxiliar de serviços gerais
- Consultor de vendas interno
- Coordenador comercial
- Estágio Logística
COCA-COLA ANDINA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas:
- Ajudante de entregas (Colatina)
- Ajudante equipamentos (Cariacica
- Ajudante equipamentos pcd (Cariacica, Colatina)
- Aprendiz (Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus)
- Assistente administrativo pcd (Cachoeiro Itapemirim, Cariacica)
- Assistente administrativo (Cariacica, Colatina)
- Auxiliar de carregamento (Cariacica)
- Auxiliar de pátio pcd (Cachoeiro de Itapemirim)
- Auxiliar de serviços gerais (Cariacica)
- Estagiário técnico de enfermagem do trabalho (Cariacica)
- Inspetor de frota (Cariacica)
- Motorista de carreta (Cariacica)
- Motorista de entregas (Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina)
- Motorista manobreiro pcd (Colatina)
- Repositor (São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina)
FIBRASA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro napágina de carreira da empresa.
- Vagas: todos na Serra
- Analista de transporte júnior
- Artífice
- Caldeireiro
- Estagiário de engenharia
- Operador de produção
FORTLEV
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas na Serra
- Analista de planejamento e controle de manutenção
- Analista logístico (Serra)
- Assistente fiscal (Serra)
- Auxiliar de produção (Serra)
- Estagiário de planejamento e controle de produção (Serra)
FORTBRAS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: a maioria na Serra
- Aprendiz administrativo
- Aprendiz Logística (Vila Velha)
- Assistente de atendimento
- Auxiliar administrativo(a)
- Auxiliar de estoque (Serra, Vila Velha)
- Auxiliar de logística (Serra)
- Líder administrativo (a) União Carapina
- Líder de operações
- Mecânico (Linhares)
- Operador(a) de empilhadeira (Serra
- Operador(a) de logística (Vitória, Aracruz, Serra, São Mateus, Linhares, Viana)
- Vendedor(a) interno(a) (Serra, Vila Velha, Aracruz, Serra)
NESTLÉ
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vaga: para Vila Velha
- Auxiliar de fabricação - Páscoa
REAL CAFÉ
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas em Viana
- Analista de gente & gestão
- Analista de melhoria contínua
- Analista de tecnologia da informação
- Auxiliar de produção
- Auxiliar manutenção predial
- Comprador
- Consultor de vendas
- Coordenador de segurança do trabalho
- Estagiário superior jurídico
- Jovem Aprendiz
- Oficial de manutenção predial
- Técnico de planejamento e manutenção
- Técnico de automação
- Técnico de manutenção mecânica
- Soldador
SIMEC
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas em Cariacica
- Assistente de administração de pessoal
- Engenheiro de automação
- Estágio nível superior engenharia mecânica
- Estágio nível técnico em mecânica
- Inspetor de tarugos
- Mecânico ajustador laminação
- Mecânico de manutenção
- Oficial de manutenção
- Operador de laminação
- Operador de pá carregadeira
- Operador de ponte rolante
- Operador mantenedor
- Supervisor de sistemas
- Técnico mecânico
VALE
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas em Vitória
- Mecânica de manutenção - vaga afirmativa para mulheres
- Engenheiro de riscos operacionais especialista sênior
VIMINAS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas na Serra
- Auxiliar de produção
- Estagiário
- Operador máquina de movimentação de carga
- Técnico em segurança do trabalho
- Analista de qualidade
- Supervisor de infraestrutura
- Analista de departamento pessoal
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção
ZUCCHI LUXURY STONES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas na Serra
- Analista de negócios
- Auxiliar de produção
- Estagiário em comércio exterior
- Estagiário em manutenção mecânica
- Estagiário em manutenção elétrica
- Eletricista de manutenção
- Mecânico de manutenção
- Operador politriz
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