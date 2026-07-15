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Oportunidades

Vale, ArcelorMittal, Simec e 12 mais empresas abrem vagas de emprego no ES

Há postos para assistente administrativo, eletrotécnico, artífice de manutenção industrial, operador de empilhadeira, técnico de automação, entre outras chances

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 09:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jul 2026 às 09:34
Complexo da ArcelorMittal no Espírito Santo Divulgação/ArcelorMittal

Vale, ArcelorMittal Tubarão, Simec e outras 12 grandes empresas, instaladas no Espírito Santo, estão com vagas de emprego e estágio abertas na Grande Vitória. Há postos em Cariacica, Viana, Vila Velha e Serra, disponíveis para profissionais de diversos níveis de escolaridade. 


Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira das organizações. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

ADCOS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: a maioria na Serra
  • Assistente administrativo
  • Analista fiscal 
  • Conferente
  • Vendedor de loja (Vitória e Vila Velha)

ARCELORMITTAL TUBARÃO

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.


  • Vagas: todas na Serra
  • Eletrotécnico
  • Operador de máquinas de tubos

ARGALIT

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: todas para Viana
  • Eletromecânico de manutenção industrial
  • Assistente financeiro
  • Assistente de marketing
  • Artífice de manutenção industrial
  • Auxiliar de produção
  • Conferente
  • Consultor de vendas interno

BIANCOGRÊS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.  


  • Vagas: a maioria na Serra
  • Analista de Almoxarifado (Serra)
  • Analista fiscal
  • Aprendiz administrativo
  • Auxiliar de limpeza industrial
  • Auxiliar de serviços operacionais
  • Auxiliar de serviços gerais pcd
  • Comprador
  • Especialista de manutenção elétrica
  • Estágio de engenharia
  • Inspetor de CQPA
  • Promotor de vendas (Vila Velha e Serra) 
  • Oficial de manutenção predial 
  • Operador de classificação 
  • Operador de empilhadeira 
  • Operador de jazida (Aracruz)
  • Operador industrial 
  • Técnico de automação

CEDISA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.  


  • Vagas: todas na Serra
  • Auxiliar de armazenista
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Consultor de vendas interno 
  • Coordenador comercial
  • Estágio Logística

COCA-COLA ANDINA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 



  • Vagas: 
  • Ajudante de entregas (Colatina)
  • Ajudante equipamentos (Cariacica
  • Ajudante equipamentos pcd (Cariacica, Colatina)
  • Aprendiz (Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus)
  • Assistente administrativo pcd (Cachoeiro Itapemirim, Cariacica)
  • Assistente administrativo (Cariacica, Colatina)
  • Auxiliar de carregamento (Cariacica)
  • Auxiliar de pátio pcd (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Auxiliar de serviços gerais (Cariacica)
  • Estagiário técnico de enfermagem do trabalho (Cariacica)
  • Inspetor de frota (Cariacica)
  • Motorista de carreta (Cariacica)
  • Motorista de entregas (Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina)
  • Motorista manobreiro pcd (Colatina)
  • Repositor (São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina)


FIBRASA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na

página de carreira da empresa.


  • Vagas: todos na Serra
  • Analista de transporte júnior
  • Artífice
  • Caldeireiro
  • Estagiário de engenharia
  • Operador de produção


FORTLEV

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: todas na Serra
  • Analista de planejamento e controle de manutenção
  • Analista logístico (Serra)
  • Assistente fiscal (Serra)
  • Auxiliar de produção (Serra)
  • Estagiário de planejamento e controle de produção (Serra)

FORTBRAS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: a maioria na Serra
  • Aprendiz administrativo 
  • Aprendiz Logística (Vila Velha)
  • Assistente de atendimento
  • Auxiliar administrativo(a) 
  • Auxiliar de estoque (Serra, Vila Velha)
  • Auxiliar de logística (Serra)
  • Líder administrativo (a) União Carapina
  • Líder de operações
  • Mecânico (Linhares)
  • Operador(a) de empilhadeira (Serra
  • Operador(a) de logística (Vitória, Aracruz, Serra, São Mateus, Linhares, Viana)
  • Vendedor(a) interno(a) (Serra, Vila Velha, Aracruz, Serra)

NESTLÉ

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.


  • Vaga: para Vila Velha
  • Auxiliar de fabricação - Páscoa

REAL CAFÉ

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.


  • Vagas: todas em Viana
  • Analista de gente & gestão
  • Analista de melhoria contínua 
  • Analista de tecnologia da informação
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar manutenção predial 
  • Comprador 
  • Consultor de vendas
  • Coordenador de segurança do trabalho
  • Estagiário superior jurídico 
  • Jovem Aprendiz 
  • Oficial de manutenção predial
  • Técnico de planejamento e manutenção
  • Técnico de automação 
  • Técnico de manutenção mecânica
  • Soldador 

SIMEC

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: todas em Cariacica
  • Assistente de administração de pessoal
  • Engenheiro de automação
  • Estágio nível superior engenharia mecânica
  • Estágio nível técnico em mecânica
  • Inspetor de tarugos
  • Mecânico ajustador laminação
  • Mecânico de manutenção
  • Oficial de manutenção
  • Operador de laminação
  • Operador de pá carregadeira
  • Operador de ponte rolante
  • Operador mantenedor 
  • Supervisor de sistemas
  • Técnico mecânico

VALE

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.


  • Vagas: todas em Vitória
  • Mecânica de manutenção - vaga afirmativa para mulheres
  • Engenheiro de riscos operacionais especialista sênior

VIMINAS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

 

  • Vagas: todas na Serra
  • Auxiliar de produção
  • Estagiário
  • Operador máquina de movimentação de carga
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Analista de qualidade
  • Supervisor de infraestrutura
  • Analista de departamento pessoal
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de produção

ZUCCHI LUXURY STONES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.


  • Vagas: todas na Serra
  • Analista de negócios
  • Auxiliar de produção
  • Estagiário em comércio exterior
  • Estagiário em manutenção mecânica
  • Estagiário em manutenção elétrica
  • Eletricista de manutenção
  • Mecânico de manutenção
  • Operador politriz

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