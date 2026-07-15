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Operação Slots

PF do ES mira grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico com bets ilegais

Investigação aponta uso de influenciadores digitais, empresas de fachada e plataformas de apostas clandestinas para movimentar recursos do tráfico; mandados são cumpridos em seis estados

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2026 às 11:12

A Polícia Federal do Espírito Santo deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Slots para desarticular um grupo investigado por lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e plataformas ilegais de apostas on-line. A ação cumpre 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária no Estado e em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.


A investigação que resultou na operação teve início após a identificação de indícios de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. No decorrer das diligências, a Polícia Federal identificou uma organização criminosa voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas, utilizando influenciadores digitais para divulgar os sites e empresas intermediadoras de pagamento para receber, movimentar e distribuir os recursos obtidos com a atividade ilícita.


Segundo a PF, também foi constatado o uso de pessoas jurídicas com características de empresas de fachada para ocultar a origem e a movimentação dos valores. As plataformas divulgadas pelos investigados não possuíam autorização para funcionar no Brasil e utilizavam indevidamente símbolos do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), do Ministério da Fazenda, e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), com o objetivo de transmitir falsa aparência de legalidade.


Ainda conforme a investigação, os valores depositados pelos apostadores eram direcionados para empresas sem autorização para explorar a atividade, o que reforçou as suspeitas e deu continuidade às investigações.


Além dos mandados judiciais, a Justiça autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951,1 milhões, o sequestro de um imóvel de alto padrão e de veículos de luxo, a proibição de divulgação de plataformas de apostas irregulares pelos investigados e a suspensão das atividades das empresas envolvidas.

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