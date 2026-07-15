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Nova fase

Ex de Bruna Marquezine, ator troca a TV pela missão de evangelizar jovens

Longe da televisão, ator de novelas da Globo lidera um ministério voltado para jovens em Florianópolis
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 12:58

Ator de "Malhação" e "Além da Ilusão", artista vive nova fase como líder de um grupo de jovens em uma igreja de Florianópolis
Ator de "Malhação" e "Além da Ilusão", artista vive nova fase como líder de um grupo de jovens em uma igreja de Florianópolis Reprodução/Instagram/@nextlevelfloripa

Conhecido por papéis em novelas da TV Globo, Ricky Tavares vive uma fase completamente diferente da que o tornou famoso. Aos 34 anos, o ator tem dedicado sua rotina à vida religiosa e atua como líder de um grupo de jovens evangélicos em Florianópolis, Santa Catarina.


Longe das produções televisivas, Ricky integra a Get Church Florianópolis, onde coordena a Next Level, ministério voltado ao público jovem. Além de participar da organização dos encontros, ele também ministra cultos, compartilha seu testemunho de fé e utiliza as redes sociais para falar sobre sua caminhada espiritual.


Em uma das publicações recentes, o ator destacou o propósito do trabalho realizado com os jovens. "Não é sobre um culto. Não é sobre uma programação. É sobre uma geração que decidiu responder ao chamado de Deus. E quando uma geração diz 'sim', o sobrenatural deixa de ser exceção e passa a ser testemunho", escreveu.


A mudança de vida começou em 2013, durante as gravações da minissérie bíblica José do Egito. Em entrevistas, Ricky já contou que foi nesse período que passou por sua conversão ao cristianismo. Desde então, tem intensificado sua atuação como missionário e, no início de 2026, realizou outro marco importante da sua trajetória religiosa: foi batizado nas águas do rio Jordão, em Israel.


Antes de se afastar da televisão, Ricky participou de produções como Malhação e Além da Ilusão, além da série Maldivas, lançada em 2022. Ao longo da carreira, também ganhou destaque pela vida pessoal, tendo se relacionado com a atriz Marcela Barrozo e vivido um breve romance com Bruna Marquezine.

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