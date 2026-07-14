Fernanda Montenegro denuncia uso indevido de sua voz e imagem em anúncio de remédio

Atriz Fernanda Montenegro Zô Guimarães/Folhapress

A atriz Fernanda Montenegro usou suas redes sociais para denunciar o uso indevido de suas imagem, e também de sua voz, em uma propaganda de remédio.

O medicamento seria destinado a idosos e prometia a cura de doenças como Alzheimer. Segundo a atriz, o anúncio também afirma que ela seria adepta do tratamento proposto pelo remédio. "Sou usada como locutora e usuária. Só vi essa invasão na minha pessoa quando usei meu celular", disse.

"O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime", afirmou ela, que não informou se irá tomar alguma medida, além da denúncia pública, após descobrir o uso de sua imagem no anúncio.

Fernanda Montenegro não é a única a ser utilizada nesse tipo de golpe na internet.

O médico, escritor e colunista da Folha Drauzio Varella também já fez esse tipo de denúncia, alegando que sua voz e rosto foram manipulados com inteligência artificial para vender 'remédios milagrosos' por meio das redes sociais.